‘Sueños de libertad’, capítulo de hoy: Andrés cree saber dónde está el cadáver de Valentín

No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 12 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Begoña se ve absolutamente incapaz de perdonar a Jesús, y todo por haber dado el paso de separarla de Julia. Digna, tras su conversación con Mario, ha renegado por completo de la memoria de Gervasio. Fina y Marta no han dudado un solo segundo en hacer pública su marcha a Barcelona con Jaime.

Es por eso que, inevitablemente, Isidro y Damián no pueden evitar compartir la tristeza por la marcha de sus hijas. En cuanto a Carmen, ha dado el paso de afrontar con nerviosismo su primer día como encargada de tiendas. Es por eso que ha acabado dando una importantísima a Tasio. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo María teme que su secreto no permanezca a salvo, sobre todo ahora que Jaime no está pasando por su mejor momento ni mucho menos. Por si fuera poco, observamos cómo Digna no puede evitar defender su relación con Damián frente a sus hijos, mientras que Begoña y Andrés tienen un encuentro a solas con un objetivo. ¿En qué consiste, exactamente? En encontrar de una vez por todas el cadáver de Valentín. Es más que evidente que no van a parar hasta lograr su cometido.

¿Qué sucede en el capítulo de Sueños de libertad que se emite hoy, viernes 13 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores son testigos de cómo Andrés no puede evitar tener serias sospechas sobre dónde se encuentra el cadáver de Valentín. Por si fuera poco, y dadas las circunstancias, Jesús ha empezado a atar cabos. Es por eso que sospecha cuál es el verdadero motivo por el que Jaime le tiró la copa.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Tasio no duda un solo segundo en desvelar a Gaspar todos los detalles respecto a su conflicto con el nuevo trabajo de Carmen. Jaime, por su parte, ha ultimado los detalles de la marcha a Barcelona, puesto que su enfermedad parece que no le da tregua y avanza de forma verdaderamente vertiginosa.

Joaquín reconoce que no le gusta en absoluto la relación que mantienen Digna y Damián, mientras que Carmen empieza a sentir muchísimas inseguridades tras aceptar su nuevo puesto en la empresa. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo María no puede evitar negociar con Damián para que den un mejor puesto a Andrés en la empresa. ¿Lo logrará? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.