Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’: Begoña no puede perdonar a Jesús por lo ocurrido con Julia

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. No es ningún secreto que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular que, poco a poco y con el paso del tiempo, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 11 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de esta ficción diaria. Entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo Julia, finalmente, ha sido localizada. A pesar de todo, Jesús se niega en rotundo a ceder ya que no va a retrasar su marcha bajo ningún concepto. Claudia no puede evitar tener muchísimas dudas sobre si ser o no madre soltera, por lo que no tarda en apoyarse en Luz para tratar de encontrar respuestas. No le queda otra opción.

Mario trata por todos los medios de que Digna guarde un buenísimo recuerdo de Gervasio. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que ella no se lo va a poner nada fácil, ni muchísimo menos. Jaime, finalmente, ha hecho pública su enfermedad pero, a pesar de todo, ni Marta ni él quieren dar ningún tipo de detalle respecto a sus planes de futuro. Al menos hasta que tengan todo más que atado. Damián trata por todos los medios de convencer al resto de la familia sobre el ascenso de Tasio, mientras Marta se ha visto obligada a tomar una contundente decisión respecto al impactante e inesperado ascenso de Carmen. María ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para sugerir a Begoña que se inventó su enfermedad. Es por eso que ambas tienen un fortísimo desencuentro. Digna, tras descubrir la verdad sobre Gervasio, necesita más que nunca sentirse querida. Es por eso que da el paso de encontrar consuelo en Damián.

¿Qué sucede en el capítulo de Sueños de libertad de hoy?

Begoña se siente verdaderamente incapaz de perdonar a Jesús por haberla separado de Julia. Todo ello mientras Digna, tras su conversación con Mario, reniega por completo de la memoria de Gervasio. Fina y Marta, después de todo, han dado el paso de hacer pública su inminente marcha a Barcelona con Jaime, sin importar en absoluto las consecuencias.

Isidro y Damián se sienten verdaderamente tristes, y todo por la inminente marcha de sus hijas. En cuanto a Carmen, no puede evitar afrontar el tremendo nerviosismo que siente en su primer día como encargada de tiendas. Todo ello mientras opta por dar una importantísima noticia a Tasio. ¡Parece que ha llegado el momento más que perfecto para hacerlo!

Dadas las circunstancias y al ver que Jaime está pasando por su peor momento, María empieza a temer que su secreto no permanezca a salvo. Digna no puede evitar defender su relación con Damián frente a todos sus hijos, mientras que Begoña y Andrés tienen un encuentro a solas con el objetivo de trazar un plan para encontrar, de una vez por todas, el cadáver de Valentín. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.