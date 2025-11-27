Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Luz, preocupada por la salud de Gema
Es algo que no puede evitar
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente, a la par que espectacular. El pasado miércoles 26 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 445 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han observado cómo el éxito inicial de Joaquín se ha visto empañado por el primer contratiempo de la empresa. Todo ello mientras Marta ha optado por recurrir a Pelayo en busca de ayuda tras lo ocurrido, sin saber que alguien tiene otros planes completamente diferentes a los suyos. Algo con lo que, desde luego, no contaba. ¡Ni mucho menos!
Lejos de que todo quede ahí, han podido ver cómo la comitiva francesa y lo que empieza a ser una celebración acaba siendo un ambiente que incomoda demasiado a Carmen. En un momento de confianza, Cristina no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para confesar a Beltrán diversos detalles de su historia familiar. En cuanto a Andrés, ha comenzado a desenterrar diversas verdades ocultas respecto a Gabriel. Lo cierto es que, a pesar de que no logró impedir la boda entre Begoña y su primo, sí que parece estar más que dispuesto a llegar hasta el final para demostrar que no es trigo limpio. Es más, tiene claro que no va a parar hasta conseguir su cometido, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.
¿Qué sucede en el capítulo 446 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 27 de noviembre?
De esta manera, los más fieles seguidores de esta historia van a ser testigos de cómo Begoña y Luz celebran el importantísimo paso que podría llegar a marcar un antes y un después en su trabajo. Eso sí, Luz no puede evitar empezar a inquietarse por el estado de salud de Gema. Todo ello mientras Carmen se muestra cada vez más distante con Tasio.
Entre otras tantas cuestiones, por la inquietud que siente respecto a ciertas actitudes que le resultan familiares. Cloe y Marta han querido compartir un nuevo momento juntas, lo que refuerza la conexión que está surgiendo entre ellas. María no puede evitar mirar a Begoña con cierta envidia, mientras que Andrés hace frente a diversas verdades familiares que le alteran.
Todo ello mientras una revelación de lo más inesperada ha llegado a Cristina a enfrentar, de una vez por todas, su pasado con Beltrán. Parece que ha llegado el momento más que perfecto para dejar claro lo que siente. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
