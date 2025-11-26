Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Andrés comienza a desvelar secretos sobre Gabriel
Ha llegado el momento de hacerlo
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente, a la par que espectacular. El pasado martes 25 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 444 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo, justo cuando todo parecía alegría, la marcha de Andrés ha conseguido alterar el equilibrio del día. La fábrica se ha visto en la obligación de afrontar un contratiempo serio, por lo que Gabriel se ve en la obligación de pedir ayuda.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar en Antena 3 han podido observar cómo Cloe reparte responsabilidades clave ante la llegada de la comitiva. Todo ello mientras percibe cierta inquietud en Marta. Por si fuera poco, Luis se ha visto en la obligación de tomar una decisión profesional, aunque una charla con Luz y Digna ha comenzado a generarle numerosas dudas. Y siendo honestos, no es para menos. En cuanto a Beltrán, se ha quedado completamente sin palabras al descubrir un importantísimo dato que tiene estrecha relación con el pasado de Cristina. Algo que hace que su percepción sobre ella cambie de forma radical. Además, por fin se ha dado a conocer la verdadera causa de la repentina ausencia de Andrés, a pesar de que continúa siendo un secreto para su círculo más cercano.
¿Qué sucede en el capítulo 445 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 26 de noviembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo el éxito inicial de Joaquín parece verse empañado por el primer contratiempo con la empresa. Marta ha dado el paso de recurrir a Pelayo en busca de ayuda tras el nuevo e inesperado contratiempo de la fábrica. Todo ello sin saber que alguien tiene otros planes completamente diferentes.
Lejos de que todo quede ahí, vamos a observar cómo llega la comitiva francesa y lo que empieza como una celebración deriva en un ambiente que termina incomodando muchísimo a Carmen. En un instante de confianza, Cristina ha confesado a Beltrán todos los detalles de su historia familiar, mientras que Andrés empieza a dar a conocer diversas verdades ocultas sobre Gabriel.
A pesar de todo, no consiguió impedir la boda entre su primo y Begoña, por lo que se muestra más que dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para demostrar que Gabriel no es trigo limpio, ni mucho menos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3