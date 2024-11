No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que ya está marcando un antes y un después. El pasado miércoles 20 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 188 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores pudieron ser testigos de cómo María ha sorprendido a Damián con una impactante confesión respecto a una información que tiene estrecha relación con la carta de Duque. Fina no lleva para nada bien que le digan que no es culpable de la muerte de su padre. Tanto es así que ha acabado estallando, como nunca, contra Marta.

Lejos de que todo quede ahí, Begoña y Andrés han conseguido alquilar el apartamento de sus sueños para poder cumplir su deseo de verse a escondidas. Alberto hace todo lo que está en su mano para que Luz le perdone, pero es consciente de que no se lo va a poner nada fácil ni muchísimo menos. Damián y Marta han dejado completamente sin palabras a los Merino respecto a su posicionamiento en la votación puesto que han aprobado la propuesta de Jesús. ¡Es algo que no esperaban, ni mucho menos! Fina ayuda a Santiago para completar, de alguna forma, su duelo mientras que Gaspar ha contado a Tasio cuál es el futuro más inmediato de Dolores. Luz se muestra profundamente decepcionada por todo lo que ha sucedido, por lo que no puede evitar desahogarse con Luis. Claudia expresa a Mateo la enorme preocupación que siente por el futuro.

¿Qué sucede en el capítulo 189 de Sueños de libertad que se emite hoy, jueves 21 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta sorprendente y exitosa serie diaria que se emite en Antena 3 vamos a poder ver cómo Fina confiesa a Digna una importantísima información sobre su relación con Marta. Ésta y Luis tienen un tenso enfrentamiento por el resultado de la votación del balneario.

Andrés, aconsejado por Begoña, hace todo lo que está en su mano por calmar los ánimos con su padre mientras que Fina y Santiago han dado el paso de despedirse. Don Pedro y Jesús se sienten dichosos por haberse salido con la suya respecto a la votación por el balneario, mientras que Andrés deja completamente sin palabras tanto a Claudia y a Mateo con una gran sorpresa.

Los Merino empiezan a trazar un nuevo plan, dejando en evidencia una posible reunión con los De la Reina. En cuanto a Dolores, ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una impactante propuesta a Gaspar mientras que Digna hace saber a los hijos De la Reina cuál es uno de los mayores secretos de Damián. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.