No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 19 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 187 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han sido testigos de cómo Begoña ha confesado a Andrés que Jesús ha dado el sorprendente paso de devolverle todo su dinero. Por lo tanto, por fin parece recuperar esa autonomía que tantísimo anhelaba. Los Merino se dan cuenta de que tienen que conseguir el voto tanto de Marta como de Damián para evitar que no se produzcan los cambios que Jesús quiere para el balneario.

Begoña y Andrés, finalmente, han dado el importantísimo paso de buscar una casa para conseguir su sueño de verse en secreto. Digna ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para ofrecer su apoyo a Fina, al ser consciente de que sigue tremendamente afectada por la muerte de Isidro. Luz, por su parte, ha conseguido recuperar un diario que era de su madre. A pesar de que es una gran noticia, lo cierto es que no puede evitar sentir muchísimo miedo al no tener ni la más mínima idea de qué información puede llegar a encontrar en su interior. Santiago no ha dudado un solo segundo en sincerarse como nunca con Fina con la firme intención de limar asperezas. Gaspar y Dolores siguen adelante con su relación mientras que Luis no ha tardado en darse cuenta de lo que sucede entre Joaquín y Miriam, aunque él lo niegue en rotundo.

¿Qué sucede en el capítulo 188 de Sueños de libertad que se emite hoy, miércoles 20 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de la serie diaria van a poder ser testigos de cómo María ha hecho una sorprendente confesión a Damián. Se trata de algo que tiene una estrecha vinculación con la carta de Duque. Fina empieza a llevar cada vez peor el hecho de que digan que la muerte de su padre no fue culpa suya.

Hasta tal punto que el joven acaba estallando contra Marta. Begoña y Andrés, finalmente, han hecho efectivo el alquiler de la casa para poder tener sus encuentros a escondidas. Todo ello mientras Alberto intenta que Luz le perdone, pero lo cierto es que no se lo va a poder nada fácil ni mucho menos.

Damián y Marta han dejado completamente sin palabras a los Merino, al votar de forma positiva la propuesta de Jesús. Fina ha querido ayudar a Santiago a completar su duelo mientras que Gaspar ha desvelado a Tasio cuál es el futuro inmediato de Dolores. Decepcionada por todo lo que ha descubierto, Luz opta por desahogarse con Luis. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.