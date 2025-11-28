No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 27 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 446 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Begoña y Luz no han dudado un solo segundo en celebrar un importantísimo paso que podría llegar a marcar un nuevo rumbo en su trabajo. Por si fuera poco, Luz parece que ha empezado a inquietarse muchísimo por el estado de salud de Gema. Carmen se muestra cada vez más distante con Tasio.

Entre otras cuestiones, está inquieta por ciertas actitudes que, inevitablemente, le resultan familiares. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido observar cómo Cloe y Marta comparten un nuevo momento que refuerza, de lleno, la conexión que está empezando a surgir entre ellas. Todo ello mientras María ha dado el importantísimo paso de mirar a Begoña con cierta envidia, mientras que Andrés ha querido enfrentar, de una vez por todas, a esas verdades familiares que tantísimo le están alterando. Una inesperada revelación ha llevado a Cristina a enfrentar su pasado con Beltrán y, por lo tanto, a dejar claro lo que siente de una vez por todas. Parece que ha llegado el momento de hacerlo, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 447 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 28 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo el estado de Gema parece complicarse por momentos, por lo que Luz se ha visto en la obligación de tomar una decisión de lo más contundente. María se muestra cada vez más decidida a tomar las riendas de su vida.

Hasta tal punto que opta por acudir a la fábrica en busca de una oportunidad. En cuanto a Joaquín, parece tener nuevas ideas sobre su negocio. Es más, ha querido celebrar su puesta en marcha. Cristina se libera hablando con Claudia, mientras que Luis hace todo lo que está en su mano para animarla con su nuevo reto profesional.

Una nueva salida de Tasio con los franceses podría llegar a encender la tensión con Carmen. Todo ello sin que se den cuenta de que no están solos, ni mucho menos. Surgen nuevos e importantes cambios en la casa que no tardan en alterar de lleno el equilibrio familiar. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.