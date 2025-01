No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 31 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 215 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores pudieron ser testigos de cómo Andrés es absolutamente incapaz de soportar que Jesús y Begoña adopten un niño. A pesar de todo, Luz intenta convencerle para que no se entrometa. Dadas las circunstancias, es lo mejor para todos. Fina no ha dudado un solo segundo en dar el paso de mostrarse agradecida con Damián por haber intervenido de forma tan contundente en el asunto que tiene una estrecha relación con Santiago.

Julia ha conseguido emocionar a Andrés al hacerle partícipe de su deseo de tener un hermanito, mientras que Miriam, a pesar de todo lo vivido, ha decidido animar a Joaquín para que luche por su relación con Gema. Digna, tras el tenso encontronazo que ha tenido con don Pedro, ha optado por apoyar de forma incondicional a Andrés. Entre otras cuestiones, porque es consciente de que el joven continúa sintiéndose profundamente culpable por la muerte de Mateo. ¡Es algo que no puede evitar! Tasio ha prometido a Marta que se va a responsabilizar de la extorsión de Eladio mientras que Damián, a pesar de la opinión de Jesús, ha tomado una contundente decisión respecto a la propuesta que le ha hecho Marta. Joaquín descubre que Gema ya ha tomado una decisión respecto a su relación, por lo que opta por sincerarse con Digna sobre todo lo ocurrido en las últimas semanas.

¿Qué sucede en el capítulo 216 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 2 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo Begoña se muestra profundamente emocionada con la redacción que ha escrito Julia. Todo ello sin tener la más mínima idea de que ese texto, en realidad, es una obra de la manipulación de Jesús.

Gema se siente rota, por lo que no duda en mostrar sus emociones ante Digna. Entre otras tantas cuestiones, le hace saber cómo se siente verdaderamente tras la infidelidad de Joaquín. Don Agustín no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para presionar a Luis y a Luz para que se casen de una vez por todas y no vivan en pecado.

En cuanto a María, da el paso de pedir a Andrés esa atención que necesita, mientras que Damián comunica a Jesús todos los detalles sobre la posible relación sentimental entre Digna y don Pedro. Begoña, por su parte, toma una drástica decisión respecto a la adopción del niño. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.