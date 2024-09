Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 19 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Sueños de libertad. Andrés ha desvelado a Begoña todo lo que ha descubierto en el Camino de la Sagra. Digna, por su parte, ha empezado a darse cuenta de que Andrés no está muy de acuerdo con la boda, mientras que no tarda en pedir explicaciones a Damián sobre lo que contó Mario. Es por eso que él trata de calmar las aguas. Carmen no tarda en interceder por Tasio con Damián. Es más, ha pedido que ayude a su hijo.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo consecuencia de la boda, la tensión entre las dos familia aumenta considerablemente por culpa de Jesús. Es un hecho que el éxito en la firma del contrato con Miranda incomoda, y mucho, a Jesús. Éste trata por todos los medios de aprovechar la ocasión que se le ha presentado para intentar amedrentar a María. Ella, por su parte, intenta asegurarse que Jaime jamás desvele a Andrés la verdad sobre su falso embarazo. Es consciente de lo que se juega y no va a parar hasta lograr su cometido. Marta y Luz viven un complicado como consecuencia de las despedidas con Jaime. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Damián, finalmente, ha demostrado a Mario que está profundamente dispuesto a lo que sea para que Digna no se entere de toda la verdad respecto a Gervasio.

¿Qué sucede en el capítulo de Sueños de libertad que se emite hoy, viernes 20 de septiembre?

De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Damián, tras la muerte de Jaime, ha hecho una firme petición a Marta. ¿En qué consiste, exactamente? En que reconsidere su marcha a Barcelona. En cuanto a la De la Reina, da el paso de apoyarse como nunca en Fina para encontrar en ella consuelo.

Andrés es verdaderamente incapaz de perdonar a María por haber fingido su embarazo. Es más, no tarda en sincerarse con Begoña para contarle toda la verdad. Tasio ha empezado a desempeñar sus nuevas labores como ayudante de Joaquín. Eso sí, el Merino reconoce que no se siente para nada cómodo con la decisión de Damián.

Marta no ha dudado en encargar a Carmen que organice una venta privada para las clientas más destacadas, lo que provoca un profundo agobio en Carmen. Y todo por las constantes exigencias de Isabel. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Digna empieza a darse cuenta de que Marta tiene ciertas reticencias respecto a la boda, mientras que Jesús trata de impedir que haya algún tipo de comunicación entre Begoña y Julia. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.