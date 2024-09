No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Atresmedia ha acertado de lleno! El pasado viernes 27 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, Andrés y María se preparan para la boda, aunque ella sigue sin aceptar el enorme distanciamiento que hay entre los dos. En cuanto a Jesús, no tarda en amenazar como nunca a Begoña para que no confiese a Digna nada de lo que sabe, realmente, de Damián.

Con el corazón dividido por Claudia, Mateo se despide de la gente de la colonia. Ella, por su parte, es absolutamente incapaz de aceptar que se vaya. ¿Qué hará el cura, finalmente? Gema no duda un solo segundo en ayudar a Digna a prepararse para la boda mientras que, disimuladamente, Andrés trata por todos los medios de avisar a su padre de los peligros de casarse guardando secretos. Carmen ha comenzado a ver los frutos de sus grandes esfuerzos en el nuevo puesto mientras que Andrés está más que decidido a revelar a Digna lo que saben del asesinato de Valentín. Por miedo a represalias, Begoña trata por todos los medios de frenarlo. Todo ello mientras Jesús parece haber conseguido lo que necesitaba de Mario, logrando chantajear a su padre con dar a conocer esa información.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Sueños de libertad que se emite hoy, lunes 30 de septiembre?

La revelación acerca de Gervasio y Damián ha explotado, por lo que la reacción de Digna no tardará en llegar. Begoña opta por consolar a Andrés mientras que éste le pone al tanto de su última conversación con Isidro. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Claudia se muestra verdaderamente feliz por los planes que tiene con Mateo. Él, por su parte, no puede olvidar que necesita aprobación de don Agustín.

El trabajo continúa desbordando a las chicas de la tienda. Es más, están verdaderamente convencidas de que necesitan otra dependienta. Todo ello mientras Luis hace saber a Luz todo lo que ha sucedido con la boda mientras que Carmen habla con Tasio sobre la situación que actualmente tienen Mateo y Claudia. Andrés, tras conocer la verdad sobre lo que hizo Damián, ha pedido ayuda a Isidro por lo que a Damián no le queda más remedio que tomar una drástica decisión respecto a Jesús. Ha llegado el momento de hacerlo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.