El pasado jueves 26 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Claudia y Mateo están más unidos y enamorados que nunca. Es más, no pueden aceptar tener que separarse. Todo ello mientras Jesús se ha enfrentado, como nunca, a Begoña y todo por haber actuado a sus espaldas en el tema de Julia. Todo ello mientras María no tarda en llamar la atención a Gema por haber hablado con Andrés de su intento de suicidio.

Además, la joven ha vuelto a tener una fortísima discusión con Begoña. Damián hace oficial la sustitución de Jesús por Marta al frente de la dirección de la fábrica, por lo que el marido de Begoña no puede evitar sentir una profunda humillación. Es por eso que Isabel trata por todos los medios de acercarse de nuevo a Marta, mientras que Joaquín se ha dado cuenta de los errores que ha cometido respecto al tema de los turnos. No tarda en descubrir que, quizás, Tasio tenía razón. Tras el estrés que ha generado a las chicas todo lo que tiene que ver con la tienda, dan el paso de continuar con la venta privada. Isidro se queda completamente sin palabras al descubrir un dato sobre Valentín que está relacionado con algo que preguntó Andrés. Marta hace saber a Fina todos los detalles de su nuevo cargo y lo que supondrá para las dos.

¿Qué sucede en el capítulo de Sueños de libertad que se emite hoy, viernes 27 de septiembre?

De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Andrés y María se prepararan para la boda. Eso sí, ella sigue sin aceptar el distanciamiento que existe entre los dos. A Jesús no le tiembla el pulso a la hora de amenazar a Begoña para que no diga absolutamente nada a Digna de todo lo que sabe de Damián.

Con el corazón dividido por culpa de Claudia, Mateo ha dado el paso de despedirse de la gente de la colonia. Ella, por su parte, es absolutamente incapaz de aceptar su marcha. Gema da el paso de ayudar a Digna a prepararse para la boda mientras que, disimuladamente, Andrés trata por todos los medios de avisar a su padre de los peligros de casarse guardando varios secretos.

Carmen ha comenzado a ser consciente de que los grandes esfuerzos que ha estado haciendo en su nuevo puesto de trabajo ha empezado a dar sus frutos. Andrés, después de todo, se muestra más que decidido a confesar a Digna todo lo que saben sobre el asesinato de Valentín. Por miedo a las represalias, Begoña trata por todos los medios de frenarlo. Todo ello mientras Jesús, finalmente, ha conseguido todo lo que necesitaba de Mario por lo que no tarda en chantajear a su padre con dar a conocer toda la verdad.