No es ningún secreto que Sueños de libertad, con el paso de los años, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 25 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Digna y Begoña han dado el paso de desobedecer las órdenes de Jesús. Y todo con el objetivo de actuar por su cuenta para tratar de contactar con Julia. Gema, por su parte, ha descubierto a María tratando de quitarse la vida, por lo que no tarda en hacérselo saber a Andrés. Desbordada por la venta privada, Carmen acaba haciéndose un corte en la mano.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Luz da el paso de curar la herida de Carmen pero, sobre todo, hablar personalmente con ella sobre todo lo que está ocurriendo en su vida. Joaquín no ha dudado un solo segundo en aprovechar la oportunidad que se le ha dado para deshacer los cambios de Tasio en cuanto a los turnos se refiere. Todo ello mientras Andrés hace una firme petición a María tras descubrir todo lo que hizo. ¿En qué consiste, exactamente? En que asuma, de una vez por todas, la nueva realidad respecto a su relación sentimental. Por si fuera poco vemos cómo se reaviva el fuego entre Mateo y Claudia tras la ayuda recibida en la tienda. Luz ha tomado la decisión de rechazar la propuesta de Luis de acompañarle en la boda de Digna, mientras que Damián toma una inesperada decisión respecto a la dirección de la fábrica.

¿Qué sucede en el capítulo de Sueños de libertad que se emite hoy, jueves 26 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores son testigos de cómo Mateo y Claudia están más unidos y más enamorados que nunca. Hasta tal punto que se niegan en rotundo a aceptar que están obligados a separarse. Jesús tiene un fortísimo enfrentamiento con Begoña, y todo por haber actuado a sus espaldas respecto a Julia. María da un toque de atención a Gema por haber confesado su intento de suicidio a Andrés. Por si fuera poco, la joven da el paso de volver a enfrentarse a Begoña.

En cuanto a Damián, observamos cómo ha hecho oficial la sustitución de Jesús por Marta en la dirección de la fábrica. El marido de Begoña, como no podía ser de otra manera, se siente profundamente humillado. Todo ello mientras, dadas las circunstancias, Isabel trata de acercarse a Marta una vez más. Joaquín descubre cuáles han sido sus errores en el asunto de los turnos, y empieza a darse cuenta de que quizás Tasio tenía razón.

Tras el enorme estrés que han tenido las chicas de la tienda, se da paso a la venta privada. En cuanto a Isidro, se queda completamente sin palabras al descubrir un dato que tiene estrecha relación con Valentín, y que nada tiene que ver con lo que le preguntó Andrés. Marta hace saber a Fina los detalles de su nuevo cargo en la fábrica y lo que va a suponer para las dos, mientras que Isabel hace entrega a Jesús de información delicada de Mario. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.