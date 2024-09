No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos. El pasado martes 24 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Jesús no ha podido evitar perder las formas con Digna, y todo como consecuencia de la decisión de Damián a la hora de incluirla en el testamento. Se trata de algo que, desde luego, no estaba en sus planes ni muchísimo menos. Todo ello mientras Isidro decide profundizar en el interés de Andrés a la hora de saber más detalles de su coche.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de la serie diaria fueron testigos de cómo Andrés ha decidido hacer saber a Luis lo que realmente siente por María tras descubrir su engaño. En cuanto a Begoña, no puede evitar sincerarse con Digna sobre la frustración que siente por el hecho de que Jesús le haya prohibido comunicarse con Julia. En cuanto a Joaquín, ha acabado enterándose de que Tasio actuó a sus espaldas, por lo que no puede evitar enfadarse muchísimo. ¡No se lo esperaba y se siente profundamente decepcionado, como no podía ser de otra manera! Claudia y Fina dan el paso de interceder por su amiga. ¿De qué forma? Pidiendo a Isabel que, por favor, no presione tanto a Carmen. Joaquín no tarda en enfrentarse a Jesús por defender a su madre, mientras que María no tiene ni la más mínima idea de qué hacer para conseguir el perdón de Andrés.

¿Qué sucede en el capítulo de Sueños de libertad que se emite hoy, miércoles 25 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de la serie diaria son testigos de cómo Digna y Begoña han acabado actuando por su cuenta para tratar de ponerse en contacto con Julia. En cuanto a Gema, observamos cómo se ha dado cuenta de que ha estado a punto de quitarse la vida. Por ese mismo motivo, no tarda en hacérselo saber a Andrés.

Desbordada por la venta privada, Carmen ha acabado haciéndose un corte en la mano. Luz opta por curar esa herida, lo que provoca que empiece a empatizar cada vez más con ella. Por si fuera poco, vemos cómo Joaquín no ha tardado en deshacer, por completo, los cambios de Tasio en los turnos. Tras hacerlo, Andrés pide a María que asuma, de una vez por todas, que no van a volver a estar juntos.

Debido al asunto de la tienda, el fuego entre Mateo y Claudia acaba reavivándose. Además, observamos cómo Luz ha tomado la firme decisión de rechazar la propuesta de Luis de acompañarle a la boda de Digna. Todo ello mientras Damián se ve en la obligación de tomar una drástica decisión respecto a la dirección de la fábrica. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.