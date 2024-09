Sueños de libertad se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 23 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Sueños de libertad donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Andrés continúa adelante con la investigación. Es por eso que no tarda en tantear a Isidro para poder ver todo lo que sabe. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo, a su manera, Jesús trata por todos los medios de buscar los trapos sucios de Mario. En cuanto a Begoña y María, la tensión entre ellas aumenta considerablemente dadas las circunstancias. Luz sigue destrozada por la muerte de Jaime, pero Luis se convierte en su gran apoyo.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo las dudas han comenzado a disiparse. Digna se muestra más que dispuesta a casarse con Damián. Las chicas se ven desbordadas por la gran cantidad de trabajo que tienen en la tienda, todo ello mientras Mateo se ha ofrecido a ayudarlas. Tasio trata por todos los medios de hacer frente a todos y cada uno de los conflictos que tiene con Manolo. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que Joaquín no se lo pone para nada fácil ni muchísimo menos. Begoña tiene serias sospechas de lo que realmente hace Jesús con las cartas de Julia. En cuanto a Damián, tras la intensa conversación que ha tenido con don Agustín, trata de limpiar su conciencia. Así pues, toma una sorprendente y drástica decisión respecto a su testamento. Algo que, sin duda, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo de Sueños de libertad que se emite hoy, martes 24 de septiembre?

De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Jesús ha acabado perdiendo las formas con Digna, y todo tras descubrir que Damián ha tomado la firme decisión de incluirla en su testamento. Algo que, desde luego, no estaba para nada en sus planes. Isidro empieza a tener serias sospechas de Andrés, y todo porque se muestra muy insistente a la hora de saber más detalles de su coche.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Andrés ha tomado la decisión de compartir con Luis cómo se siente respecto a María. Por si fuera poco, vemos cómo Begoña no puede evitar desahogarse con Digna, confesándole que Jesús le ha prohibido comunicarse con Julia. Es algo que le está destrozando, y no es para menos.

Digna se ve obligada a tomar una drástica decisión como consecuencia del asunto que tiene estrecha relación con el testamento. En cuanto a Joaquín, ha acabado enterándose de que Tasio actuó a sus espaldas, por lo que no puede evitar enfadarse muchísimo. Claudia y Fina dan un paso adelante a la hora de hablar con Isabel para que no presione tanto a Carmen, mientras que Joaquín tiene un tenso enfrentamiento con Jesús. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.