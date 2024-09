No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 20 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Damián, tras la muerte de Jaime, ha hecho una firme petición a Marta. ¿En qué consiste, exactamente? En que reconsidere su marcha a Barcelona, mientras que la De la Reina opta por apoyarse en Fina para consolarse. Por si fuera poco, observamos cómo Andrés se niega en rotundo a perdonar a María tras saber que no tuvo reparos a la hora de fingir su embarazo. Además, confiesa a Begoña toda la verdad.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Tasio empieza a desarrollar su nuevo trabajo como ayudante de Joaquín. A pesar de todo, el Merino reconoce que no se siente del todo cómodo con la decisión que ha tomado Damián, ya que no es para nada lo que esperaba en estos momentos ni mucho menos. Marta da el paso de encargar a Carmen algo muy concreto. ¿En qué consiste, exactamente? En que organice una venta privada, reuniendo a las clientas más destacadas. Todo ello mientras Carmen no puede evitar agobiarse muchísimo como consecuencia de las constantes exigencias por parte de Isabel. Todo ello mientras Digna percibe las constantes reticencias de Marta respecto a la boda, mientras que Jesús hace todo lo que está en su mano para torpedear, de tal forma que sea, cualquier tipo de correspondencia entre Julia y Begoña. Ésta y Andrés, por su parte, intentan averiguar cómo Jesús desplazó el cuerpo sin vida de Valentín.

¿Qué sucede en el capítulo de Sueños de libertad que veremos hoy, lunes 23 de septiembre?

De esta manera tan concreta, observamos cómo Andrés no duda un solo segundo en seguir adelante con la investigación. Por si fuera poco, da el paso de tantear a Isidro para descubrir qué es lo que sabe realmente. A su manera, Jesús intenta descubrir todos y cada uno de los trapos sucios de Mario mientras que la tensión entre Begoña y María aumenta considerablemente.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Luz no puede evitar sentirse profundamente destrozada por la muerte de Jaime. Es por eso que Luis decide no separarse de su lado. Digna consigue disipar todas y cada una de sus dudas. Tanto es así que se muestra profundamente decidida a darse el «sí, quiero» con Damián.

Las chicas de la tienda se sienten desbordadas, por lo que Mateo ha dado el paso de ofrecerse para ayudarlas en todo lo que sea necesario. Tasio, por su parte, trata por todos los medios de librarse de los constantes conflictos con Manolo, pero lo cierto es que Joaquín se lo está poniendo complicado. Damián, tras su conversación con don Agustín, da el paso de tomar una importantísima decisión respecto a su testamento. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.