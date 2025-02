No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso de las semanas, está consiguiendo hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 4 de febrero pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Bahar ha hecho un grandísimo esfuerzo durante el voluntariado, puesto que debe trabajar mano a mano como Rengin y Timur. Él se da cuenta que no puede vivir sin Bahar, puesto que ya es demasiado tarde. Bahar, por su parte, tiene muy claro que su matrimonio está acabado, por lo que le pide que le deje tranquila para poder asimilarlo. Al acabar al voluntariado, Rengin acaba bebiendo de más.

Es por eso que no duda un solo segundo en acercarse a Timur. A pesar de llegar varios días detrás de él, no consigue su objetivo de acercarse. Es por eso que acaba acusándole de no reconocerle. No solamente aprovecha la ocasión que se le ha presentado para estallar contra él como nunca, sino también para hacerle saber que no se va a librar de ella bajo ningún concepto. Es más, no tarda en amenazarle que no le va a temblar el pulso a la hora de confesar a todos que Parla, en realidad, es su hija. Lejos de que todo quede ahí, Rengin no duda en hacer saber a Bahar que se va a marchar del hospital a la mayor brevedad posible, pero lo va a hacer con una condición. ¿En qué consiste? En que deje a Timur para siempre. Es más, la culpa de no haber podido cumplir su sueño de formar una familia con él.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 10 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca que se emite en Antena 3 vamos a ver cómo Timur no duda un solo segundo en amenazar a Rengin con no volver a verle si se atreve a confesar a todos que Parla, en realidad, es su hija. Nevra pierde el conocimiento mientras baja por las escaleras de su casa.

Timur está verdaderamente preocupado por su madre, por lo que intenta buscar algo de consuelo en Bahar. Lejos de que todo quede ahí, Selim necesita la firma de Rengin para poder recibir la herencia de su padre, mientras que la doctora opta por pedirle ayuda para intentar chantajear con Timur y, de esta forma, tratar de salirse con la suya.

Por si fuera poco, el doctor está convencido de que ha destrozado por completo tanto los sueños de su mujer como los de sus hijos. Así pues, desde ese mismo momento, opta por cambiar de forma radical su actitud con el fin de apoyarles en todo lo necesario. No te pierdas la nueva entrega de Renacer que se emite esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.