La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después. El pasado jueves 11 de septiembre disfrutamos del capítulo 673 de La Promesa. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Alonso está convencido de que aún existe esperanza para arreglar las cosas entre Leocadia y Manuel. Así pues, el Marqués de Luján insiste en hacer que su hijo dé marcha atrás a la mayor brevedad posible. Lo que parece que no hay vuelta atrás es lo que hizo Catalina al barón de Balladares: una noticia en el periódico apunta hacia ella como principal instigadora de las numerosas revueltas. En cuanto a Santos, no duda en acercarse a María Fernández con la firme intención de tratar de sonsacarle información respecto a su comportamiento en la verbena de Luján.

Lejos de que todo quede ahí, después de lo ocurrido en los últimos días, Lope continúa inmerso en la idea de propiciar un acercamiento con Vera. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que el joven acaba llevándose un revés cuando la doncella acaba hartándose de él. Entre otras cuestiones, porque asegura que siempre está encima de ella, algo que termina generándole muchísimo agobio. En cuanto a Pía, no le queda más remedio que traer a Dieguito a palacio, a pesar de las posibles consecuencias. Es más, lo que más teme acaba sucediendo: Cristóbal se entera de lo que ha hecho, y no tarda en echarle la bronca por ello. Algo que, desde luego, genera muchísimas más diferencias entre ambas posiciones.

¿Qué sucede en el capítulo 674 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 12 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo la confesión de Catalina sobre su venganza contra el barón de Valladares desata una gran tormenta en la familia Luján. El Marqués no puede evitar temer que sus acciones hayan cruzado una línea peligrosa. Leocadia no duda en enfrentarse a la joven con cierta dureza.

Por si fuera poco, Martina se ve obligada a aceptar formar parte del Patronato de la Milagrosa con la firme intención de revitalizar la imagen pública del Marquesado de Luján. Ángela y Curro protagonizan un íntimo reencuentro repleto de ternura. La pareja es consciente de que no tiene pruebas contra Lorenzo, pero tienen sospechas de que él es el culpable de su secuestro.

Alonso y Manuel hacen las paces, mientras que Ricardo y Pía sueñan con tener un futuro juntos pese al constante acoso de Cristóbal. María Fernández da las gracias a Samuel por su cuidado tras una noche de excesos, mientras que Toño está cada vez más enamorado de Enora. Hasta tal punto que planea proponerle matrimonio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.