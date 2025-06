No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 3 de junio pudimos disfrutar del capítulo 608 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Petra no duda en negar las acusaciones de ser ella quien está tras la excomunión del padre Samuel. El sacerdote decide creer en su palabra, por lo que opta por defenderla frente al resto de compañeros. Catalina confiesa a su marido que dio el paso de fingir su dolencia con la firme intención de que Emilia se quedase, por más tiempo, en palacio.

Rómulo, al enterarse de que la enfermera se quedará, es incapaz de ocultar su alegría. Jacobo niega a Martina haber hecho algún tipo de trato con el Duque de Carvajal y Cifuentes, mientras que Pía confiesa a Curro que ha descubierto algo que tiene estrecha relación con la muerte de su hermana Jana. Catalina, por su parte, no puede evitar alarmarse al descubrir que Eugenia se ha quedado a solas con sus hijos. Hasta tal punto que no duda en pedir a Curro que mantenga a su madre alejada de los pequeños, para evitar cualquier situación desagradable. El hermano de Jana opta por tranquilizar a Eugenia, mientras Leocadia continúa haciendo de las suyas para seguir manipulándola. Alonso confiesa a Catalina que el padre Samuel no puede bautizar a sus hijos. Al llegar a la habitación, se quedan sin palabras al darse cuenta de que Andrés no está en su cuna.

¿Qué sucede en el capítulo 609 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 4 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo el comportamiento que está teniendo Eugenia en los últimos días ha provocado que los Luján se vean obligados a tomar una drástica decisión de cara al bautizo de los niños. Todo ello mientras nadie se cree la nueva cara que Petra pretende mostrar.

Hasta tal punto que a María Fernández no le tiembla el pulso a la hora de arremeter en su contra, con más fuerza y decisión que nunca. Jacobo y Martina continúan a la contra. Es más, él empieza a plantearse si realmente su relación tiene futuro. Emilia y Rómulo continúan avanzando en su amistad, y lo hacen a pasos agigantados.

Algo que llena de felicidad a ambos, después de todo lo que han vivido. Toño opta por sincerarse con su madre respecto al robo del automóvil y del dinero, aunque lo hace a medias. ¿Cuál será la reacción de la cocinera al escuchar a su hijo? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.