No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las series diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 2 de junio, hemos podido disfrutar del capítulo 607 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Pía y Catalina tienen muy claro que no quieren que Emilia se vaya de palacio. Así pues, han optado por unir fuerzas para llevar a cabo un plan con la intención de impedirlo. Lo que nadie puede evitar es que Samuel sea excomulgado. Aun así, María Fernández se ha armado de valor a la hora de culpar a Petra de esta situación.

Y hacerlo frente a todos y cada uno de sus compañeros de trabajo. Por si fuera poco, hemos sido testigos de cómo Martina tiene cada vez más sospechas al ser consciente de la enorme e inesperada complicidad que hay entre su prometido y el Duque de Carvajal y Cifuentes. Lejos de que todo quede ahí, y como consecuencia de todo lo que está viviendo en tan poco tiempo, Curro acaba derrumbándose ante Ángela. Ella, como no podía ser de otra forma, le brinda su apoyo incondicional para tratar de superar este duro bache. Lorenzo se muestra cada vez más dispuesto a que Eugenia pierda la cordura por completo. Tanto es así que intentará que la hermana de Cruz enloquezca aún más, y lo hará mientras duerme. Estamos ante un gesto que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos!

¿Qué sucede en el capítulo 608 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 3 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Petra niega en rotundo las acusaciones de María Fernández, asegurando que ella no está detrás de la excomunión de Samuel. El sacerdote decide creer en su palabra, hasta tal punto que no le importa en absoluto defenderla frente al resto de compañeros.

Catalina confiesa a su marido que fingió su dolencia para que Emilia se quedase más tiempo en palacio, mientras que Rómulo estalla de alegría al descubrir que la enfermera permanece en palacio. Jacobo niega a Martina haber hecho algún tipo de trato con el Duque de Carvajal y Cifuentes, mientras que Pía comunica a Curro que ha descubierto algo sobre la muerte de Jana.

Lejos de que todo quede ahí, Catalina no ha podido evitar alarmarse al descubrir a Eugenia a solas con sus hijos. Tanto es así que pide a Curro que mantenga a su madre alejada de los pequeños. El hermano de Jana tranquiliza a Eugenia, mientras Leocadia continúa manipulándola. Alonso comenta a Catalina que Samuel no puede bautizar a sus hijos y, al llegar a la habitación, descubren que Andrés no está en su cuna. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.