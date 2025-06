La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 30 de mayo pudimos disfrutar del capítulo 606 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Alonso, presionado por Leocadia, trata de convencer a Catalina y a Adriano para que acepten que el Duque de Carvajal y Cifuentes sea el padrino de sus hijos. Así pues, deben dejar a un lado los constantes desplantes que el hombre ha hecho al joven desde su llegada a palacio. Los intentos del hijo del Marqués de Luján para que Toño confiese su engaño parece que no han dado su fruto. Así pues, Manuel se ve en la obligación de ser él mismo quien le diga toda la verdad a la cara.

El hijo de Simona, ¿le dará las explicaciones pertinentes o negará la evidencia? Por si fuera poco, Eugenia se siente profundamente abrumada por los últimos episodios de olvido. Es más, está cada vez más tocada. Una situación que Leocadia no duda un solo segundo en aprovechar, utilizando a los dos hijos de Catalina y Adriano. Petra ha comenzado a organizar todos los detalles del bautizo de los recién nacidos, mientras continúa topándose con la actitud hostil y la desconfianza de María Fernández. La doncella, por su parte, no puede evitar sentirse profundamente preocupada por Samuel como consecuencia de su excomulgación. A pesar de todo, el sacerdote está verdaderamente convencido de que no es algo para preocuparse, ni mucho menos. Tras el acercamiento que han experimentado Emilia y Rómulo, la enfermera anuncia al mayordomo su próxima marcha de palacio. Eso sí, lo hace sin confesarle toda la verdad respecto a su vida.

¿Qué sucede en el capítulo 607 de La Promesa que se emite hoy, viernes 30 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Catalina y Pía tienen muy claro que no quieren que Emilia se marche. Así pues, no dudan en unir fuerzas para llevar a cabo un nuevo plan para tratar de impedirlo, a como dé lugar. Eso sí, lo que nadie puede impedir es que Samuel sea excomulgado.

Así pues, al ser consciente de la gravedad de lo ocurrido, María Fernández da el paso de culpar a Petra frente a todos. Lejos de que todo quede ahí, Martina está cada vez más preocupada por la inesperada complicidad que tiene su prometido con el Duque de Carvajal y Cifuentes. De hecho, no puede evitar tener ciertas sospechas.

Curro acaba derrumbándose frente a Ángela, mientras ella aprovecha ese momento de debilidad para brindarle todo su apoyo. Lorenzo, dispuesto a hacer hasta lo imposible por conseguir que Eugenia pierda la locura, da un paso más allá. ¿De qué forma? Intentando desquiciar a su mujer mientras duerme. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.