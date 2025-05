La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 29 de mayo pudimos disfrutar del capítulo 605 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, la confesión del sargento Burdina ha dejado completamente descolocado a Manuel. El hijo del Marqués de Luján sigue adelante con una inesperada estrategia con Toño. Curro y Lope siguen verdaderamente impactados tras descubrir que las esmeraldas de Joyerías Llop fueran falsas. Inevitablemente, se ven en un nuevo callejón sin salida a la hora de encontrar las respuestas que necesitan. A pesar de que lo están intentando con todas sus fuerzas, es evidente que hay cuestiones que no están en su mano.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ser testigos de cómo una salida a Luján no va a evitar, ni de lejos, que Eugenia se libre de los planes que han establecido Leocadia y Lorenzo para conseguir que enloquezca, lo antes posible y de una vez por todas. Petra continúa adelante con su cambio de personalidad a mejor. El problema es que, por más que lo intente, sus compañeros continúan sin creerse esta nueva etapa de la ama de llaves. El Marqués de Luján no duda un solo segundo en hacer una impactante exigencia a Adriano tras enterarse de todos y cada uno de los detalles del encontronazo que tuvo con Lisandro, el Duque de Carvajal y Cifuentes. Es evidente que estamos ante uno de los grandes puntos de inflexión que se recuerdan hasta la fecha. ¿Qué decisión tomará el joven al respecto?

¿Qué sucede en el capítulo 606 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 30 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Alonso, presionado por Leocadia, trata por todos los medios de convencer a Catalina y a Adriano para que acepten a Duque de Carvajal y Cifuentes, como padrino de sus dos hijos. Por lo tanto, deben dejar a un lado los constantes desplantes que Lisandro ha hecho al joven.

Por si fuera poco, los constantes intentos de Manuel para que Toño confiese su engaño parece no dar sus frutos. Así pues, no le queda más remedio que acabe siendo completamente honesto para conseguir esas explicaciones que necesita. Abrumada por los últimos episodios de olvido, Eugenia empieza a estar cada vez más tocada. Una situación que Leocadia no duda en fomentar, utilizando a los hijos de Catalina.

En cuanto a Petra, empieza a organizar el bautizo de los recién nacidos, y no tarda en encontrarse con la actitud hostil de María Fernández. La doncella sigue preocupada por la excomulgación de Samuel, mientras que el sacerdote resta importancia a la situación. Emilia comunica a Rómulo su inminente marcha de palacio, sin haberle confesado toda la verdad. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.