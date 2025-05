No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 8 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 591 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta forma, hemos podido ver cómo Toño continúa sin dar señales de vida, mientras que Manuel considera que ese retraso es bastante normal. Simona no puede evitar temer que su hijo haya vuelto a las andadas, puesto que espera que no se haya marchado con esa enorme cantidad de dinero. Pía intenta defenderse ante Rómulo tras la conversación que tuvo con Emilia, mientras que el servicio está sorprendido con el mal humor que se gasta el mayordomo.

Lope, por su parte, parece haber descubierto la identidad del falso mozo de cuadra. Por lo tanto, no tarda en elaborar con Curro un plan para intentar coincidir con él en el casino de Villalquino. Son conscientes de lo que se están jugando y de los riesgos, pero no les queda más remedio que dar ese paso. Eugenia, finalmente, ha podido conocer a los hijos de Catalina, y se ha visto sorprendida al no poder evitar tener cierta atracción por Andrés. Entre otras cuestiones, porque le recuerda muchísimo a Curro. Lorenzo, mientras tanto, se siente profundamente frustrado con el regreso de su mujer. Todo ello mientras Eugenia tiene un tenso enfrentamiento con Leocadia, donde acaba confesándole que sabe perfectamente quién es el padre de su hija. Es más, le deja muy claro que no va a dudar en contar toda la verdad si así lo creyese necesario.

¿Qué sucede en el capítulo 592 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 9 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Leocadia, ante las constantes amenazas de Eugenia, ha dado el importantísimo paso de aliarse con Lorenzo. Así pues, ha aceptado su propuesta de hablar con Alonso sobre el estado de salud mental que tiene su mujer.

Todos ultiman los detalles de la boda que Adriano y Catalina van a celebrar en secreto, mientras que Lope y Curro piden dinero a Vera y Ángela para poder ir al casino para hablar personalmente con Basilio. Así pues, Ángela decide coger dinero a Leocadia para entregárselo a Curro, aunque lo hace con una condición: que le confiese para qué lo quiere.

Lejos de que todo quede ahí, Rómulo continúa profundamente molesto con Pía por haber querido saber más detalles sobre su pasado. Ricardo, por su parte, no puede hacer nada para solucionar esta situación. En cuanto a Petra, se esfuerza por ser amable con sus compañeros, mientras que ellos siguen sin fiarse de ella. Manuel se preocupa por la tardanza de Toño pero, cuando finalmente aparece, lo hace con una sorpresa de lo más desagradable. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.