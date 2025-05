La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 7 de mayo, hemos podido disfrutar del capítulo 590 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Adriano y Catalina han logrado que el padre Samuel les case en secreto. Simona, por su parte, no tarda en contar la noticia a Candela, que promete que va a guardar silencio. Por si fuera poco, la cocinera no puede evitar quedarse preocupada al enterarse de que Manuel ha mandado a su hijo a Puebla de Tera con una enorme cantidad de dinero. ¿Y si se marcha y escapa sin dejar rastro?

Samuel no duda un solo segundo en aconsejar a Martina para que, de una vez por todas, arregle las cosas con Jacobo. Ella no tarda en enterarse de que su prometido la vio abrazándose a su primo. ¿Logrará aclarar cualquier malentendido antes de que sea demasiado tarde? Lorenzo continúa tratando de desestabilizar a Eugenia para conseguir que vuelva al sanatorio lo más pronto posible. Todo ello mientras Curro aprovecha la ocasión que se le ha presentado para preguntar a su madre si cree que Lorenzo sería capaz de acabar con la vida de alguien. Rómulo ha descubierto, a través de Emilia, que Pía ha estado preguntando por su pasado, por lo que no puede evitar molestarse con ella. Samuel y María Fernández acercan posturas, hasta tal punto que terminan besándose. Pero lo que ni el cura ni la doncella esperaban es que esa tierna escena iba a ser presenciada por alguien completamente inesperado: Petra.

¿Qué sucede en el capítulo 591 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 8 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Toño continúa sin dar señales de vida. Manuel, por su parte, considera que es un retraso bastante normal, por lo que decide no preocuparse. Simona, en cambio, teme que su hijo haya vuelto a las andadas. Pía intenta defenderse ante Rómulo por la conversación que tuvo con Emilia.

El servicio no puede evitar observar el mar humor que se gasta el mayordomo, mientras que Lope parece haber descubierto la identidad del falso mozo de cuadra. Así pues, el cocinero no tarda en elaborar un plan junto a Curro para tratar de lograr coincidir con él en el Casino de Villalquino. Es algo arriesgado, pero no les queda otra opción.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Eugenia por fin tiene la oportunidad de conocer a los dos hijos de Catalina. Inevitablemente, siente un vínculo muy especial con Andrés, puesto que le recuerda a Curro. Lorenzo, por su parte, muestra su frustración por tener a Eugenia de vuelta, mientras que ella se enfrenta a Leocadia. Es más, le confiesa que sabe quién es el padre de su hija. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.