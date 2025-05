La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 5 de mayo pudimos disfrutar del capítulo 588 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Manuel ha recibido dinero del sargento Burdina, mientras este le cuenta al Marqués y a Leocadia que el juicio de Cruz parece estar a punto de celebrarse. Ángela tiene la oportunidad de conocer a Eugenia, que se queda fascinada con la joven. Tanto es así que no tarda en hacérselo saber a Curro. Adriano y Catalina aceptan la propuesta del Marqués de Luján de casarse en secreto para tratar de evitar que Leocadia se entere.

La joven pareja se entera de que necesitan una madrina para el enlace, por lo que no tardan en encontrarse con la persona indicada: Simona. Pía se muestra profundamente preocupada por la posibilidad de dejar de recibir el dinero que le daba la Marquesa de Luján para su hijo. Las doncellas no pueden evitar comentar el cambio de Petra, aunque no se terminan de fiar del todo. A pesar de todo, lo cierto es que el ama de llaves ha logrado su objetivo, que no era otro que conseguir un trabajo a Alicia. Pía no duda un solo segundo en armarse de valor para dar un importantísimo paso. ¿En qué consiste, exactamente? En preguntar a Emilia, sin tapujos, por la relación que tuvo con Rómulo en el pasado. A pesar de todo, y después de las posibles consecuencias, ¿la enfermera dará el paso de sincerarse como nunca sobre todo lo que realmente ocurrió con ellos?

¿Qué sucede en el capítulo 589 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 6 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo el negocio de Manuel sufre un nuevo revés, pero a algo verdaderamente positivo. La maquinaria a buen precio continúa disponible, pero tienen un tiempo muy limitado para poder hacerse con ella antes de que sea demasiado tarde.

Curro toma la decisión de confesar a Eugenia toda la verdad sobre su situación. Así pues, la señora se enfrenta como nunca a Alonso, preguntándole qué sabe él en realidad sobre los orígenes de su hijo. Nadie sabe el origen del repentino cambio de actitud en Petra, pero ni doncellas ni cocineras terminan de fiarse de ella.

Lejos de que todo quede ahí, Adriano y Catalina desconfían de todos. La joven pareja está dispuesta a casarse en secreto, por lo que acudirán a Samuel para que sea él quien oficie la boda en secreto. La investigación de Curro sobre el envenenamiento de Jana es cada vez más compleja, hasta tal punto que trata de involucrar a alguien verdaderamente inesperado. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.