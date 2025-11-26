Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Curro secuestra a Lorenzo
Un paso crucial
La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 25 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 723 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta forma, hemos observado cómo Martina ha decidido no marcharse por el momento. Y es que ha optado por posponer su viaje hasta que los hijos de Catalina estén recuperados. En cuanto a Manuel, todavía no ha sido capaz de descubrir toda la verdad sobre don Lisandro y la empresa de don Luis. Además, Enora continúa sin arrojar luz respecto a este asunto.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que se emite en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo el futuro de María Fernández junto a Samuel empieza a tornarse imposible. Y es que la conversación con Pía ha terminado por materializarse en un distanciamiento notable entre los dos. En cuanto a Madame Cocotte, parece estar cada vez más lejos del fracaso. Es más, en cocinas son testigos directos de cómo su fama no para de crecer. Mientras tanto, en palacio, parece crecer la sombra de la duda respecto a la desaparición del Capitán de la Mata. Todo ello mientras Curro ha dado por comenzada su venganza. ¿De qué forma? Secuestrando a Lorenzo en la habitación secreta.
¿Qué sucede en el capítulo 724 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 26 de noviembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta ficción que podemos disfrutar en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Curro ha comenzado esa venganza que lleva anhelando desde hace un tiempo: secuestrar al Capitán de la Mata, a quien acusa de haber acabado con la vida de Jana.
Y no solamente eso, sino de haber vuelto loca a su madre Eugenia hasta conseguir que se suicidara y de utilizar a Ángela con el único pretexto de hacerle sufrir. El joven se muestra más que decidido a hacer todo lo que esté en su mano para forzar su confesión y, de esta manera, tratar de hacer justicia.
Así pues, Curro no duda en apuntar a Lorenzo con una pistola. Astuto, el Capitán de la Mata trata de ablandar el corazón del joven, hablándole de ese pasado que tienen en común, recordando aquel momento en el que la relación entre ambos era diferente. Como esperaba, ese discurso hace mella en Curro pero, por suerte, logra recomponerse a tiempo: le deja muy claro que no va a parar hasta descubrir toda la verdad. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
