Estos son los meses en los que nacen las personas más felices: lo dice la IA y está comprobado

El mes de nacimiento tiene mucho que ver con la felicidad que vamos a ver a lo largo de la vida. Ese sentimiento que puede acabar siendo lo que realmente acabará marcando una situación cambiante que realmente se convertirá en algo radicalmente distinto. Ese mes en el que nacemos, no sólo nos afecta cuando estamos ante un cambio de ciclo destacado, en ese inicio o vuelta al sol que tenemos en estos días que tenemos por delante.

La Inteligencia Artificial puede acabar siendo el elemento que realmente nos haga reaccionar en este tipo de detalles que acabarán siendo lo que marque un antes y un después. Sobre todo, teniendo en cuenta algunos elementos que acabarán marcando un antes y un después. Quizás con la llegada de algunos elementos que quizás hasta el momento que fue acabará siendo lo que realmente marque estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo lo que empieza a gestionar algunos niveles de felicidad. Esta alegría que queremos empezar a poner en práctica determinados elementos que pueden acabar siendo la que marque la diferencia.

La lista completa según la IA

La inteligencia artificial ha dado una serie de detalles que puede acabar siendo lo que marque una diferencia significativa. Esta herramienta, que se ha convertido en una de las más utilizadas para analizar patrones de comportamiento y bienestar, ha elaborado una lista de los meses en los que nacen las personas más felices, basándose en estudios sobre salud, longevidad y bienestar emocional.

Meses en los que nacen las personas más felices, según la IA:

Octubre – Asociado con mayor longevidad y estabilidad emocional.

Septiembre – Buen rendimiento académico y menor incidencia de trastornos.

Noviembre – Alta resiliencia y menor riesgo de enfermedades estacionales.

Julio – Personalidades optimistas y sociables.

Agosto – Mayor energía y tendencia a la creatividad.

Diciembre – Buen equilibrio emocional y fuerte vínculo familiar.

Junio – Aunque con ciertos riesgos, también se asocia a mayor sensibilidad artística.

Mayo – Personalidades tranquilas y reflexivas.

Abril – Alta empatía y capacidad de adaptación.

Marzo – Mayor sensibilidad emocional, aunque con riesgo de trastornos.

Febrero – Tendencia a la introspección y creatividad.

Enero – Personalidades fuertes pero con mayor riesgo de aislamiento.

Esta lista no pretende ser definitiva, pero sí ofrece una visión interesante sobre cómo el mes de nacimiento puede influir en nuestra forma de ser y en nuestro bienestar a lo largo de la vida.

Las personas más felices han nacido estos meses

La revista Livesciencie ha dado algunos datos que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. La fecha de nacimiento puede acabar siendo lo que marque un antes y un después en este tipo de procesos que quizás no le prestamos la atención que necesitamos.

Tal y como nos dicen los expertos: «La temporada en la que naces puede afectar todo, desde tu vista hasta tus hábitos alimenticios y tu salud general más adelante en la vida, según un floreciente campo de investigación. El último estudio muestra que los bebés de primavera son más propensos a sufrir de anorexia nerviosa como adultos. «Encontramos un exceso de nacimientos de anorexia en los meses de primavera en comparación con la población general», dijo el investigador del estudio Lahiru Handunnetthi, del Wellcome Trust Center for Human Genetics. «La idea es que hay algún tipo de factor de riesgo que varía estacionalmente con la anorexia». Los investigadores encontraron que ocho de cada 100 personas nacidas entre marzo y junio tenían anorexia en comparación con el 7 por ciento de aquellos sin anorexia. Esto es un aumento del 15 por ciento en el riesgo para aquellos nacidos durante estos meses de primavera».

Siguiendo con la misma explicación: «El mes de nacimiento incluso se ha relacionado con la longevidad, lo que podría deberse a estos otros efectos adversos para la salud. Estudios en Austria y Dinamarca han encontrado que los nacidos en otoño viven más tiempo que los nacidos en primavera. «Cuando miramos las enfermedades, necesitamos identificar el factor de riesgo que las llevó», dijo Handunnetthi. «En general, los factores de riesgo podrían ser ambientales o genéticos. Los factores de riesgo genético con los que naces y que realmente no pueden cambiar. Si identificas factores ambientales, puedes mediarlos para llevar a cabo estudios de prevención». Estas causas ambientales aún no están claras, aunque algunos de estos efectos del mes de nacimiento pueden estar relacionados. «Tal vez un factor de riesgo esté jugando un papel que es común a todas estas condiciones, pero aún no lo sabemos», dijo Handunnetthi».

Por lo que, a partir de ahora quizás debemos tener en cuenta algunos detalles que pueden ser claves. Dependiendo de cuándo nacemos quizás tendremos unos determinados detalles que son claves, dependiendo del momento de nacer quizás tenemos algunos datos que se han puesto a prueba con el paso del tiempo.