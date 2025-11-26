Jorge Rey pide a España que se prepare porque lo que viene en diciembre da miedo: «Nevadas en…»

España se prepara porque lo que viene en diciembre da miedo, las nevadas acabarán siendo lo que nos acompañará muy especiales, según Jorge Rey. Deberemos empezar a enfrentarnos a un giro radical que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca, con ciertos detalles que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de saber qué pasará en España en breve.

Las nevadas llegan en estas zonas de España con fuerza

Jorge Rey pide a España que se prepare para lo que viene en diciembre

Este mes de diciembre es uno de los que Jorge Rey no duda en dictar sentencia, con su método de Las Cabañuelas nos descubre qué es lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser esenciales en estos días.

Tal y como nos explica este experto, la nieve puede llegar a las cotas bajas: «Esto afectaría al mismo día de Navidad… vamos, que la lotería igual se te congela un poco». Por lo que, quizás deberemos empezar a prepararnos para unas Navidades en las que el mal tiempo se convertirá en una realidad.

De momento, lo que nos espera más allá de este vídeo viral es algo muy distinto si tenemos en cuenta la previsión de la AEMET: «La entrada de altas presiones desde el oeste dejará una situación de estabilidad en la Península, con predominio de cielos poco nubosos o despejados en la mitad sur y nordeste, y cielos nubosos o cubiertos en el resto, tendiendo a abrirse claros en la meseta Norte e Ibérica. Se prevén precipitaciones, débiles en general, en el área cantábrica, alto Ebro y norte de Galicia, de la Ibérica y del Pirineo, también posibles en Melilla, y con una tendencia a ir a menos. Serán en forma de nieve a una cota de 1000/1300 metros; 600/800m. en el entorno pirenaico donde son probables acumulados significativos a primeras horas. En Baleares se prevé una situación de inestabilidad, con cielos nubosos y chubascos, sin descartar alguna tormenta con granizo ocasional en Menorca y Mallorca donde podrán ser localmente fuertes. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto con posibilidad de alguna lluvia débil y ocasional.

Bancos de niebla matinales en montañas de la mitad norte peninsular, también posibles en la meseta Norte y Galicia. Temperaturas máximas en descenso en la mitad este peninsular, archipiélagos y Melilla, con pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso a excepción del tercio noroeste peninsular con pocos cambios. Se darán heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y sureste peninsular, meseta Norte y nordeste de la Sur; moderadas incluso localmente fuertes en valles altos del Pirineo».

Las alertas estarán activadas: «Probables acumulaciones significativas de nieve en el Pirineo a primeras horas. Viento fuerte de componente norte con rachas muy fuertes en el entorno del bajo Ebro, sierras de la Comunidad Valenciana, Pirineos, Ampurdán y Baleares. Posibles chubascos ocasionalmente fuertes en Mallorca y Menorca».