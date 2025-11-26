El juez cita a Cerdán y a Antonio Hernando tras ser implicados por Leire Díez en las cloacas del PSOE

Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, cita a Santos Cerdán y a Antonio Hernando tras ser implicados por Leire Díez en las cloacas del PSOE. En concreto, el magistrado escuchará a ambos el próximo día 2 de febrero de 2026 a las 10:30 horas en calidad de testigos.

También declararán ese día los empresarios Alejandro Hamlyn y Luis del Rivero. Hamlyn está imputado en un caso de hidrocarburos, se fugó a Dubái y tuvo una reunión por videoconferencia con Leire Díez y Javier Pérez Dolset, que fue grabada y en ella Leire Díez dijo: «Quiero muerto al teniente coronel Balas». Luis del Rivero, por su parte, estuvo en la reunión de los fontaneros con Ignacio Stampa, que también fue grabada.

Según la providencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la citación se hace bajo riesgo de multa de 200 a 5.000 euros si no comparecen, ni alegan causa legal que se lo impida. Así lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los cuatro comparecerán en calidad de testigos por lo que tienen la obligación legal de contestar a todas las preguntas y de decir la verdad para no incurrir en un posible delito de falso testimonio.

Mejorar la grabación

El juez del caso Leire Díez también pide a la Comisaria General de Policía Científica, por conducto de la Unidad adscrita de Policía Judicial, que mejoren el audio aportado por el fiscal Ignacio Stampa sobre su reunión con Leire Díez y Javier Pérez Dolset.

«En caso de no ser posible técnicamente, se proceda a su transcripción», matiza el juez. La grabación dura más de tres horas y hay momentos de silencio. También hay otros momentos en los que no se escucha bien.

El juez pide, además, que se determine técnicamente si la grabación pudo ser efectuada por uno de los asistentes a la reunión o por un tercero extraño.

Información sobre Leire Díez

Zamarriego también solicita información al PSOE sobre la actividad de Leire Díez, Santos Cerdán y Antonio Hernando dentro del partido. Para ello ha pedido a la unidad adscrita de Policía Judicial que informe en su juzgado a través del secretario de Organización de sus labores.

Según la providencia difundida por este periódico, Zamarriego pide saber al PSOE si Leire Díez es o ha sido afiliada al PSOE, y en tal caso fecha de alta y cese como afiliada, y si durante el tiempo que ha estado afiliada desempeño alguna actividad en el seno del partido, y en su caso, si recibió algún tipo de remuneración por dicha actividad.

El juez pide también al PSOE los mismos datos sobre la afiliación de Antonio Hernando y Santos Cerdán al partido y que detallen cuál era su actividad real y qué dinero percibían por estos trabajos.

Zamarriego prosigue así su investigación sobre las cloacas del PSOE. Leire Díez ya declaró en sede judicial y escuchó las grabaciones sobre sus reuniones en las que decía ser la enviada por Santos Cerdán. Negó conocer a Pedro Sánchez, pero admitió reuniones con Cerdán, que acaba de ser citado por el juez.