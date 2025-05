No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente, a la par que espectacular. El pasado jueves 22 de mayo pudimos ver el capítulo 600 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera, fuimos testigos de cómo todos siguen verdaderamente preocupados, puesto que Eugenia ha desaparecido sin dejar rastro. Por fortuna, cuando reaparece, consigue dejar completamente sin palabras a todos en palacio, sobre todo al Marqués de Luján. Lope se ve sorprendido al recibir un paquete de Esmeralda, y ni él ni Curro se ven capaces de descifrar el significado del mismo. Por lo tanto, hasta nuevo aviso, los dos han acordado no contar absolutamente nada a Ángela.

Lejos de que todo quede ahí, y a pesar de todos los contratiempos, parece que el negocio de Toño y Manuel parece despegar. Teresa, por su parte, se sincera con Simona respecto a la buena sintonía que hay entre los dos jóvenes. A pesar de esta confesión, lo cierto es que la cocinera se niega en rotundo a propiciar un posible acercamiento con su hijo. El padre Samuel se ha quedado sin palabras al recibir una inesperada y alarmante carta del obispado, mientras que Emilia y Rómulo han dado el paso de resolver parte de su relación… Aunque no del todo. En cuanto a Adriano, ha tomado la firme decisión de contar toda la verdad sobre sus orígenes a Lisandro, pero también le hace saber los detalles de su situación actual. A raíz de lo ocurrido, Catalina comunica a su padre su intención de marcharse de palacio, mientras que él ignora que la llegada de Lisandro no es casual.

¿Qué sucede en el capítulo 601 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 23 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Leocadia no duda un solo segundo en propiciar un acercamiento hacia Eugenia. Mientras tanto, a sus espaldas, traza un plan con Lorenzo para acabar con ella o, en su defecto, devolverla al sanatorio. Curro y Lope siguen en un callejón si salida tras su última visita a la Joyería Llop.

Lejos de que todo quede ahí, Manuel y Toño trabajan codo con codo, aunque el hijo del Marqués de Luján no se le escapa el constante nerviosismo de su socio ante la presencia del sargento Burdina. Adriano y Catalina toman la firme decisión de posponer su marcha hasta que, al menos, el Duque de Carvajal y Cifuentes se marche de palacio.

Por si fuera poco, cuando parecía que Rómulo y Emilia habían conseguido aclarar todos y cada uno de sus malentendidos del pasado, un asunto llega para enturbiar de lleno esa confianza que habían creado. Estamos ante una situación que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.