No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 21 de mayo pudimos disfrutar del capítulo 599 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Curro y Lope logran reunirse con Esmeralda, quien les ofrece unas joyas verdaderamente especiales. Después de esta conversación, los dos salen del lugar con una información críptica que no tienen ni idea de cómo manejar. Martina sigue sin saber cómo debe actuar para lidiar con Lisandro. Es más, la joven continúa sin ser capaz de aguantar la constante presencia del Duque de Carvajal y Cifuentes.

Lejos de que todo quede ahí, María Fernández se siente verdaderamente incapaz de creerse a la nueva Petra, por más que lo intente, mientras que Samuel se harta de la actitud de la doncella. Hasta tal punto que tiene un duro y tenso enfrentamiento con ella. Rómulo, después de todo lo vivido en las últimas semanas, se muestra decidido a poner punto y final a los constantes enfrentamientos. Por lo tanto, es consciente de que para conseguir ese objetivo necesita tener una conversación con Emilia. Además, la cosa se pone cada vez más seria para la enfermera cuando Eugenia toma una de las decisiones más sorprendentes y contundentes de su vida. Se trata de algo que, de una manera u otra, va a traer de cabeza a todos y cada uno de los habitantes de palacio. Estamos ante uno de los puntos de inflexión más sorprendentes de los últimos tiempos.

¿Qué sucede en el capítulo 600 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 22 mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo todos continúan profundamente preocupados porque Eugenia no aparece. Eso sí, cuando lo hace, deja a todos en palacio sin palabras, sobre todo al Marqués de Luján. ¿Qué es lo que ha estado haciendo exactamente?

Lope recibe un misterioso paquete de Esmeralda, y ni él ni Curro son capaces de descubrir su significado. Por lo tanto, deciden no contarle absolutamente nada a Ángela hasta próximo aviso. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo el negocio de Manuel y Toño empieza a despertar, mientras que Teresa comunica a Simona la buena sintonía que existe entre los dos.

A pesar de todo, la cocinera se niega a tener un acercamiento con su hijo. El padre Samuel recibe una alarmante carta del obispado, mientras que Emilia y Rómulo resuelven, en parte, su relación. Adriano da el paso de contar toda la verdad a Lisandro sobre sus orígenes y su situación. Catalina comunica a su padre que quiere marcharse de palacio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.