No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia no dudó un solo segundo en apostar por esta serie para coger el testigo de Secretos de familia. Una vez más, no solamente acertaron con este proyecto sino que está claro que consiguiendo los datos esperados. ¡No está dejando absolutamente indiferente a nadie! El pasado domingo 27 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores pudieron ver cómo Yusuf traza un plan para estar mucho más cerca de Seyran. De esta forma, ante Halis, se hace pasar por familiar de la joven para que le dé trabajo en la mansión. El joven matrimonio está al límite, ya que ninguno de los dos sabe cómo hacer para deshacerse de Yusuf.

Seyran, dadas las circunstancias, hace una propuesta a Ferit: que deje de verse con Pelin y ella no volverá a cruzar palabra con Yusuf. Para lograr ese objetivo, los dos deciden acompañarse en todo momento. Incluso al gimnasio, donde el joven tiene una fuerte discusión con un muchacho. Por suerte, aparece en ese lugar su hermano para salvarle y pelearse junto a él. El joven matrimonio, junto a Suna y Fuat, acaban disfrutando de una cena juntos. En esta velada, Seyran consigue dejar completamente sin palabras a su marido, tras hacerle conocedor de uno de sus grandes talentos, que es tocar el piano. Suna empieza a beber de más mientras que Fuat y Seyran abandonan la mesa por unos instantes para poder ir al baño. La hermana mayor aprovecha para pedir bailar a Ferit. No solamente se emociona, sino que se anima a darle un beso sin tan siquiera pensar en las consecuencias.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Una nueva vida que se emite hoy, domingo 3 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver lo que sucede tras el beso de Suna a Ferit. Por fortuna, nadie les ve pero, a la mañana siguiente, Ferit va a confesar a Seyran lo que realmente sucedió. La joven termina estallando como nunca, y le culpará de todo. Es más, no tardará en aprovechar la ocasión para recriminarle que se ha aprovechado de su hermana, que no se encontraba bien por culpa del alcohol.

Kazim recibirá en casa a un hombre que querrá pedir la mano de Suna, pero ella se quedará verdaderamente asustada al saber que este hombre es viudo y tiene un hijo. Además, veremos cómo Seyran pasará la noche con su familia para cuidar a su madre, que está enferma. Ferit no tardará en aprovechar la ausencia de su mujer para irse de fiesta con Pelin y dormir en su casa.

A la mañana siguiente, Seyran confesará a Suna que sabe lo de su beso con Ferit. Desafortunadamente, Kazim escuchará a las hermanas y enloquecerá. Tanto es así agarrará a Suna del pelo y la golpeará. Para castigarla, optará por organizar la boda con el viudo lo más rápido posible. Suna está tan destrozada y al límite que se planteará la opción de quitarse la vida. No tardará en llamar a Seyran en busca de ayuda, para que Ferit consiga mediar y salvarla de esta situación. ¿Lo logrará? No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.