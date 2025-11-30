Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 23 de noviembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Halis y Hattuc han anunciado a todos que se van a casar. Como es de esperar, la familia Korhan no puede dar crédito a lo que escuchan. ¡No se lo pueden creer! Especialmente Ifakat, que detesta la idea de perder el poder que tiene en la mansión. Es más, es algo que no está dispuesta a aceptar, bajo ningún concepto.

Lejos de que todo quede ahí, Seyran y Ferit se muestran más felices y enamorados que nunca. Hasta tal punto que no dudan un solo segundo en ayudar a organizar la boda de Halis y Hattuc. En cuanto a Pelin, ha querido pedir ayuda a Kaya para cumplir su objetivo, que no es otro que salir cuanto antes de la casa de Serter. El que fuera pareja de Suna logra conseguir ese cometido, escondiéndola en otro lugar. Un gesto de lo más arriesgado que podría llegar a traerle consecuencias a corto plazo. En cuanto a Ökkes, está en el hospital, puesto que, finalmente, no perdió la vida. Aun así, sí que se encuentra inconsciente y su estado de salud es muy grave. ¿Conseguirá salir con vida, después de todo?

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 30 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar en Antena 3 van a ser testigos de cómo Halis y Hattuc se muestran profundamente emocionados con la organización de su boda. Todo ello mientras, poco a poco, Pelin se acerca cada vez más a Kaya. Así pues, le confiesa que le gustó desde el primer día en que se vieron.

Pero no todo queda ahí, puesto que Pelin se ha armado de valor a la hora de confesar a Seyran que su marido y ella no hicieron absolutamente nada la noche que pasaron juntos. Por si fuera poco, Serter aparece con sus hombres para llevarse a Pelin, pero Ferit y Abidin consiguen impedirlo, contra todo pronóstico.

Todo ello mientras Halis y Hattuc se muestran dichosos al celebrar, por fin, su boda. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que una terrible amenaza termina por arruinarles la noche de la peor manera posible. Algo que, desde luego, no estaba en sus planes. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.