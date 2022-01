Aurah Ruiz muestra en Dubái los resultados de su última intervención estética. La canaria se sometió a una operación en la que le inyectaron grasa en los glúteos.

La influencer cuida su imagen al milímetro y le dedica tiempo y esfuerzo para verse mejor. Sin embargo, la participante de realities también ha necesitado el bisturí. Aurah Ruiz ha pasado por un duro peaje tras esta última intervención estética, una cirugía que ha consistido en sacar grasa de las caderas e implantarla en sus nalgas.

La canaria ha estado un mes sin poder sentarse para que la grasa que le inyectaron en los glúteos se asentara y no se deformara. Además, la pareja de Jesé Rodríguez ha tenido que pasar un duro postoperatorio con moratones, hematomas y una incómoda faja compresora durante los primeros días de la operación.

A través de Instagram, Aurah Ruiz ha mostrado su nueva figura y su novio le ha respondido con escueto pero significativo mensaje. “Lindísima”, escribía el jugador de futbol. Desde que se reconciliaron, ambos viven felices con un ritmo de vida de lujo y por navidades viajaron a Dubái en primera clase y se alojaron en el hotel Burj Al Arab.

La influencer actualmente cuenta con más de 600 mil seguidores en esta red social. Además de ser un viaje de placer, la canaria lo ha aprovechado para realizar unas fotos espectaculares.

Sin embargo, esta nueva operación estética no ha gustado a todos sus fans. Muchos de ellos critican que Aurah Ruiz esté modelando su figura a golpe de bisturí y sostienen que le resta naturalidad a su cuerpo.

“Se le fue la mano en los retoques” o “Una Barbie morena. Completamente, no hay nada suyo, solo lo blanco de los ojos” son algunos de los comentarios escritos en la publicación de Instagram. No obstante, Aurah Ruiz no piensa igual y seguirá haciéndose los retoques estéticos que ella considere necesarios.