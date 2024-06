Aurah Ruiz, contundente con Torres tras sus insinuaciones: «A Jesé no le hizo nada de gracia»

Supervivientes All Stars ha dado el pistoletazo de salida de forma oficial. El popular programa de supervivencia ha regresado a la pantalla con una versión mejorada. Las grandes leyendas de su historia se han reunido para formar parte de una edición muy especial. Por ello, ex supervivientes como Aurah Ruiz no han querido perdérselo.

La canaria formó parte de Supervivientes 2024. Una aventura por Honduras donde no se alzó con la victoria, pues el ganador fue Pedro García Aguado. Pero, sí se convirtió en una de las grandes favoritas de la audiencia, logrando salvarse de la expulsión casi de forma semanal.

Durante el concurso de Aurah Ruiz no faltaron tampoco las polémicas. Además de sus fuertes discusiones con Ángel Cristo Jr, quien tampoco se perdió el estreno de Supervivientes All Stars, también vivió grandes desencuentros con Rubén Torres.

El bombero dejó claro, desde el primer momento, que se sentía atraído por la canaria. Pero, ella le dijo por activa y por pasiva que estaba muy enamorada de su marido. Sin embargo, la llama de la furia entre los concursantes se prendió cuando el catalán dejó caer que no le era indiferente a Ruiz.

Unas insinuaciones que a la influencer no le hicieron nada de gracia, pero tampoco a Jesé Rodríguez: su marido. Una fuerte polémica que, la pasada noche del 20 de junio, salió a la palestra en el programa de Telecinco.

Aurah Ruiz le planta cara a Rubén Torres

«Deberías de ser más claro… Me río por no llorar. Sabes que no hubo ni mirada, ni caricias, ni juegos de palabras ni en cámaras ni dentro de cámaras. Por lo menos decir que lo inventaste o lo percibiste, y al menos quedaríamos mejor», le dijo la influencer en el plató.

El bombero, lejos de negarlo, se defendió alegando que para él habían sido «sensaciones» por las «miraditas» que habían compartido. Fue entonces cuando Aurah Ruiz se sinceró con Jorge Javier Vázquez y le contó que a su chico tampoco le gustó nada lo que dijo Torres.

«Él confía en mí. Sabe perfectamente que eso no puede ser posible. Se rio diciendo ‘qué está haciendo este personaje’», le explicó al comunicador. Unas declaraciones con las que dejaban claro que, ni haber regresado a España ha ayudado a forjar una posible amistad entre ambos.

Aurah Ruiz ajusta cuenta con Torres por sus insinuaciones: «A Jesé no le hizo nada de gracia» #SVNocheDeLeyendas https://t.co/aqfjmAVApV — Supervivientes (@Supervivientes) June 21, 2024

¿Quién es el marido de Aurah Ruiz?

Jesé Rodríguez es un jugador de fútbol profesional nacido en Las Palmas de Gran Canaria. Se formó como futbolista en la cantera del Real Madrid, equipo donde, posteriormente, disputó dos temporadas. Tras ello, se unió al París Saint-Germain.

Pero, su carrera se ha visto perjudicada por numerosas polémicas. Debido a ello, el jugador ha terminado pasando por numerosos equipos de futbol a nivel internacional. Todo ello para terminar, actualmente, sin ningún equipo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aurah Ruiz (@aurah.ruiz)

La vida sentimental de la influencer no es ningún secreto. Tras numerosas idas y venidas con Jesé Rodríguez, ambos contrajeron matrimonio. Un paso muy importante en su relación que celebraron junto a su hijo en común: Nyan. La pareja protagonizó grandes polémicas públicas debido a las numerosas deslealtades del deportista.