Audiencias ayer, 21 de abril: ¿Ganó Maxi Iglesias a Simone Biles?

La del martes 21 de abril ha sido una de las noches más reñidas que se recuerdan en mucho tiempo en audiencias en televisión. El Hormiguero ha contado con una estrella internacional como Simone Biles, mientras que La Revuelta ha contado con Maxi Iglesias como invitado lleno de morbo por su reciente relación con Aitana Sánchez Gijón. Por si no fuera suficiente, la jornada de Liga que no se celebró durante el fin de semana ha vuelto a dar un partido del Real Madrid en el horario de los dos grandes de la televisión, poniendo más picante a los datos. Analizamos todo en Happy FM como cada día.

Hay que empezar por explicar que el partido del Real Madrid contra el Alavés ha tenido un importante impacto en su emisión en Dazn, logrando robar espectadores a la televisión tradicional. El encuentro logra un 7 % de cuota y se mete de lleno en la lucha por la cuarta plaza por ser lo más visto en la franja del access prime time (la que llega hasta las 23 h). Lucha contra Horizonte y El intermedio, aunque también roba a los programas que luchan por el liderato.

Por arriba, el duelo de la noche era, una vez más, entre los invitados de El Hormiguero y La Revuelta. De nuevo, como siempre, Pablo Motos gana con un 13.2 %. Pese a tener a una estrella de talla mundial, los invitados extranjeros no siempre funcionan igual de bien que los nacionales en su programa. Además, hay que sumarle que el fútbol le roba algunas décimas de cuota de pantalla.

La Revuelta no consigue remontar en audiencias ni llevando a Maxi Iglesias, el personaje del corazón del momento gracias a su sonada relación con Aitana Sánchez Gijón. Ni el morbo de las famosas preguntas sobre las relaciones sexuales en los últimos 30 días hace que Broncano crezca, quedándose en un 10.4 % a casi tres puntos de las hormigas de Antena 3.

La tercera en esta guerra del access prime time es Sandra Barneda, que sufre más que nadie por culpa del fútbol. La isla de las tentaciones pierde un punto respecto al lunes y se debe conformar con un 9.1 % de cuota de pantalla y ni el ser el telonero de la gala del martes de Supervivientes le sirve para crecer, quedándose en los mismos datos que hacía First Dates en ese horario. Este mal dato llega después de que la semana pasada y el lunes ya pusiera en aprietos a David Broncano y le echase el aliento en la nuca por ganarle el segundo puesto.

Audiencias de los programas del ‘access prime time’: