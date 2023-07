‘Así es la vida’: Soraya Arnelas se pronuncia sobre la decisión de David Bisbal sobre ‘OT’ y Chenoa

Soraya Arnelas ha acudido como invitada a Así es la vida, el nuevo programa de las tardes de Telecinco. En este espacio ha comentado qué opina sobre la decisión de David Bisbal de dejar fuera del documental que está grabando todo lo referente a Operación Triunfo y Chenoa.

La Vanguardia era el primer medio en hacerse eco sobre esta noticia del almeriense. El cantante habría pedido que se elimine del metraje todo lo relacionado con Operación Triunfo y su relación con Chenoa aquellos años. Arnelas ha querido romper una lanza a su favor y primero ha dicho que dependía de la naturaleza del documental que esté haciendo. Cuando ha sabido que también se abordaba su trayectoria profesional ha cambiado completamente de parecer: “Me extraña más, no me parece bien, yo no lo hubiera hecho, pero es el documental de David Bisbal”.

💬 «Chenoa no habría bloqueado a nadie de su vida. Lo sé, soy su amiga». Estas han sido las palabras de @SorayaArnelas sobre el documental de David Bisbal en #AsíEsLaVida.https://t.co/saPM5jytHB pic.twitter.com/lAUs8t7vJs — Así es la vida (@asieslavidatele) July 10, 2023

La cantante ha opinado sobre lo que cree que habría hecho Chenoa en su lugar en base a la amistad que comparten ambas. Soraya ha contado que su amiga está viviendo un momento “muy bonito” en su vida y que jamás habría hecho una petición así. “Sé que si el caso hubiera sido contrario no hubiese renegado. Lo sé, soy su amiga y la conozco, está orgullosa de lo bueno y lo menos bueno, nunca hubiese bloqueado a nadie de su vida, tendrá que hacer un documental ella”, ha afirmado contundentemente.

Cabe mencionar que la cantante mallorquina se encuentra ahora mismo en un buen momento personal sumado a uno incluso mejor si cabe en lo profesional. Aparte de jueza en Tu Cara Me Suena, suma en su currículum en su faceta como presentadora el honor de conducir la nueva edición de Operación Triunfo 2023.

Desde Así es la vida, Soraya Arnelas aconseja a David Bisbal “que recapacite un poco”. Ella cree que a veces es bonito revisitar episodios antiguos de tu vida. “Hay cosas que no vas a poder evitar”, ha admitido. Sin embargo, cree que se puede “pasar por encima” de ciertas cosas “sin rascar mucho”. Es decir, el almeriense podría haber mencionado esa etapa sin entrar mucho en detalles y habría sido infinitamente mejor que omitirla totalmente. Ella cree que cada persona que pasa por nuestra vida aporta algo y por eso hay que estar orgulloso de todas ellas. “Somos el resultado de nuestras acciones”, decía finalmente dando acabado este tema.