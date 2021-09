Ariana Grande ha vuelto a vivir un momento muy traumático. La artista estadounidense no gana para sustos, después de que un hombre de 23 años, totalmente ajeno a la cantante, fuera arrestado tras presentarse en su casa con un cuchillo.

El hombre, que iba armado, intentó entrar en casa de Ariana Grande durante la madrugada del pasado viernes. Cabe destacar que la vivienda de la artista se encuentra en Hollywood Hills, una de las zonas más exclusivas y por tanto, seguras de Los Ángeles. Por lo tanto todavía se desconoce como pudo llegar hasta la casa de la artista.

Según la información en exclusiva que ha dado el portal TMZ, fuentes policiales han señalado que el detenido de 23 años, llamado Aaron Brown, exigía ver a la artista cuando la policía se lo encontró merodeando su casa.

A man was arrested after showing up at Ariana Grande’s Hollywood Hills home in the middle of the night, then flashing a knife, @TMZ reports. pic.twitter.com/oy8DHuyT1P

— Pop Crave (@PopCrave) September 15, 2021