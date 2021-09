Ariana Grande ha roto las condiciones de su contrato con ‘The Voice’ (‘La Voz’). La artista estadounidense ha sorprendido a los espectadores de la versión de Estados Unidos, al revelar que se ha saltado las normas del programa en varias ocasiones.

Todo comenzó cuando recientemente, la artista fue acusada de haber roto las normas del contrato que ha firmado con el programa. Además, también fue acusada de estar siendo poco profesional y de obsesionarse con los concursantes del talent, a los que al parecer no deja de mandarles mensajes por las redes sociales.

Tras estas acusaciones, Ariana Grande ha confesado que hay algo de verdad en las acusaciones que se han realizado en su contra. La artista, que es una de las coaches de la nueva edición, junto a John Legend, Kelly Clarkson y Blake Shelton, ha admitido que se ha saltado las normas.

Ariana Grande ha admitido que está muy emocionada con los participantes de su equipo, y debido a esta emoción, ha roto algunas de las reglas de su contrato. De esta forma, la artista estadounidense ha revelado de qué manera ha roto las normas.

El contrato de ‘The Voice’ tiene una clausula en la que los coaches firman que no mantendrán ningún tipo de contacto con los aspirantes fuera del programa, mientras dure la emisión del programa. Una clausula que Ariana se ha saltado.

«Estoy obsesionada con mi equipo. Son increíbles y muy amables. Los adoro», expresó. Para más tarde añadir que: «He roto todas las normas que hay en mi contrato. Les mando mensajes privados por Instagram», confesó la artista. «Ellos me dicen que se supone que no puedo hacer algo así», expresó la artista, consciente de que no debe hablar con ellos fuera del programa.