El pasado domingo, en la nueva entrega del debate de Supervivientes 2024 presentada por Sandra Barneda, vimos cómo tuvo lugar el Oráculo de Poseidón. Entre otras cuestiones, observamos cómo Ángel Cristo Jr siguió enfrentándose al resto de compañeros de Playa Condena, al igual que sucedió con Arantxa del Sol.

Tras emitir una serie de vídeos en los que podíamos ver cómo han avanzado las discusiones entre Ángel Cristo Jr y Arantxa del Sol con el resto de compañeros de Playa Condena. Tanto es así que, actualmente, los enfrentamientos son constantes. Fue entonces cuando la mujer de Finito de Córdoba no pudo evitar quedarse verdaderamente sorprendida al escuchar lo que Carmen Borrego había llegado a decir sobre ella a sus espaldas. Tanto es así que no ha dudado en hacérselo saber en directo, en el debate presentado por Sandra Barneda: «Soy yo las que las clava por la espalda, ¿no?».

La hija de María Teresa Campos, por alusiones, no dudó un solo segundo en responder a su compañera de Playa Condena: «Tú estás cuando quieres, no estás cuando quieres. De repente eres de un grupo y de repente de otro». Dadas las circunstancias, y como era de esperar, las dos acabaron lanzándose continuos y constantes reproches. ¡La tensión aumentaba por momentos!

«Tú metes cizaña y vas por la espalda. Qué bajo es tu estilo… No puede ser más bajo y más sucio», afirmó Arantxa del Sol, mostrándose profundamente decepcionada con su compañera. Fue entonces cuando Carmen Borrego, como era de esperar, no tardó en volver a pronunciarse: «Yo contigo no puedo porque tú eres lo más y yo soy lo menos».

Arantxa del Sol también se enfrenta a Mario: «Tú no hablas, tú disparas»

En este Oráculo de Poseidón, la reconocida presentadora de televisión también discutió con Mario. El novio de Claudia -también concursante de Supervivientes 2024- se mostró profundamente molesto tras enterarse de que Arantxa del Sol, entre otras cuestiones, estaba poniendo en duda su papel como líder de Playa Condena.

«Nunca lo había escuchado y era lo que no quería oír, que venga de buenas y que diga eso», comenzó diciendo Mario. Acto seguido, añadió: «Si considera que soy un mal líder me preocupa poco». Fue entonces cuando Arantxa del Sol decidió defenderse: «Tú no hablas, tú disparas. Todo lo que sale de tu boca son disparos».

Esto hizo posible que el novio de Claudia volviese a arremeter contra su compañera: «Lo que es un ataque es lo que me has hecho tú por la espalda. ¡Habérmelo dicho a la cara!», exclamó. Es más que evidente que, dadas las circunstancias, tanto Arantxa del Sol como Ángel Cristo Jr se han convertido en grandes enemigos del resto de compañeros de Playa Condena.