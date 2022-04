Anuel AA ha vuelto con nueva música, aunque quizás no ha sido de la forma que sus fans se esperaban. El artista puertorriqueño presentó este viernes su nuevo single, ‘Si tu me busca’, una canción junto a su pareja, la artista dominicana Yailin, que ha dividido la opinión de sus fans.

La relación sentimental de Anuel AA y Yailin ha dado que hablar desde sus inicios. Fueron muchos los que no se creyeron esta relación, debido a que hicieron público su romance casi a la misma vez que el artista puertorriqueño le pedía a Karol G que volviera con él durante un concierto.

No obstante, parece que la relación del artista junto a su nueva pareja va enserio. Y tras haber protagonizado varias portadas, ahora presentan su primera canción juntos. Bajo el título ‘Si tu me busca’, Anuel AA la ha calificado como “música para adultos”.

«Estar enamorado te llena de inspiración, de melodías y de creatividad, es el mejor momento para hacer música y es algo que estamos disfrutando mucho como pareja», asegura el artista puertorriqueño sobre la canción que ha lanzado junto a Yailin.

Los fans de Anuel sabían que el artista iba a publicar esta canción desde el pasado 14 de febrero, cuando aprovechando el día de San Valentín, anunció que iba a lanzar una canción junto a Yailin. Y tras su lanzamiento, la opinión de sus fans no puede estar más dividida.

Por una parte, están los fans incondicionales del artista, que apoyan todas y cada una de sus canciones. No obstante, hay otra parte de sus seguidores que no han visto al Anuel AA de siempre en esta canción, y que no han ocultado su decepción en las redes, pues esperaban que su regreso a la música fuera de otra manera.