Hace tan solo unos días, Anita Williams y Montoya se convirtieron en protagonistas de Supervivientes 2025. Entre otras cuestiones, por las fortísimas discusiones que han tenido tanto en directo como en playa. En uno de los desencuentros más recientes, pudimos ver cómo los reproches y las duras acusaciones no faltaron. El origen vino dado por la reacción de la catalana en Conexión Honduras, al abandonar entre lágrimas el Oráculo de Poseidón. En la gala del martes, pudimos comprobar cómo esa tensión continuó una vez llegaron a Playa Magna, algo de lo que fueron testigos el resto de concursantes. De esta forma, pudimos ver cómo el domingo, aunque parecía que ambos habían acercado posturas tras el desencuentro en directo, todo se truncó cuando Montoya preguntó a Anita si tenía hambre después de haber comido la pasta que Terelu ganó en la prueba. Algo que, como era de esperar, desencadenó una nueva y fortísima discusión.

Tras preguntar una vez más si tenía hambre, la catalana era incapaz de entender por qué Montoya seguía incidiendo en eso: «Obviamente no, deja ya de decirlo. ¡Mañana me voy al otro lado!», exclamó. Lejos de que todo quede ahí, la ex participante de la octava edición de La isla de las tentaciones fue mucho más allá: «No tengo hambre, no me has entendido». El de Utrera acabó avivando más el enfrentamiento, alegando que su ex pareja estaba teniendo una reacción «de amargada»: «¿Por qué creas un drama donde no lo hay?», preguntó el andaluz. Lejos de seguir con el bucle, Anita Williams optó por distanciarse de él. Es más, acabó rompiendo a llorar, completamente destrozada. ¡Es evidente que está al límite! Al ser consciente de lo que estaba ocurriendo con ambos, Carmen Alcayde hizo todo lo que estaba en su mano para intentar mediar: «¿No está contigo? ¿Qué ha pasado? ¿Habéis discutido?».

Montoya contó a la tertuliana todo lo sucedido, así como la reacción de Anita. Todo ello mientras varios compañeros, como Terelu Campos y Borja González, se despertaron como consecuencia del ruido. Anita, por su parte, era incapaz de dejar de llorar al verse superada por la presencia de las cámaras, ya que le imposibilitaba tener una conversación a solas con Montoya. Eso era lo que necesitaba.

«Deja de pensar que tengo hambre», comentó Anita Williams a su ex pareja, con la voz entrecortada. Él, por su parte, intentó calmarla, pidiéndole que no le hablase mal, puesto que «perdía la razón». La conversación seguía su curso, y la catalana comenzó a hacer evidente su desesperación. Hasta tal punto que no dudó en lanzar una ‘amenaza’ de lo más curiosa: «Me voy nadando a la otra playa».

Anita Williams y Montoya tienen sexo en ‘Supervivientes 2025’

Tras la bronca en Playa Magna, los ex participantes de la octava edición de La isla de las tentaciones acabaron reconciliándose. ¿De qué manera? Protagonizando una noche de pasión. «Vamos a dormir, vamos a contarte un cuento. Coge el peluche ese, venga», comentó el de Utrera a su ex pareja.

Una vez el resto de sus compañeros cayeron en los brazos de Morfeo, Montoya y Anita decidieron dejarse llevar como nunca antes. Pensando que no estaban siendo grabados por las cámaras, los dos dieron el paso de llenarse de besos y caricias. «Ya la estás liando… no veas», alcanzó a decir el sevillano, visiblemente sofocado.