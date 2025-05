Anita abandona entre lágrimas la palapa de ‘Supervivientes 2025’ tras discutir con Carmen Alcayde

No es ningún secreto que Supervivientes 2025 se ha convertido, inevitablemente, en una de las ediciones más exitosas y que más está dando de qué hablar del reality que se desarrolla en Honduras. El pasado jueves 29 de mayo, pudimos disfrutar de una nueva gala presentada por Jorge Javier Vázquez, en la que tuvimos oportunidad de conocer al nuevo expulsado de la edición y a los nuevos nominados. Pero antes de saber estos datos, la audiencia fue testigo de una de las expulsiones más ajustadas de la edición. Recordemos que, tras la salvación de Anita Williams el pasado martes, Carmen Alcayde y Montoya se jugaban su continuidad en el reality. Es evidente que los últimos días en Honduras de los tres concursantes no han sido para nada fáciles. Entre otras cuestiones, porque Anita y Montoya estaban convencidos de que la periodista había decidido jugar a dos bandas para evitar ser la expulsada.

En la palapa, Carmen Alcayde no pudo evitar romperse al intentar explicar su acercamiento a Makoke. Anita Williams acabó interrumpiéndola, visiblemente enfadada: «Alucinamos en colores. Dos minutos antes estaba poniéndola a parir, que es el primer vídeo que ha sido». Y añadió: «No nos enfadamos ni porque se junte con Makoke ni con Pelayo. Explica bien las cosas, Carmen. Que te quiero, pero las cosas bien claritas». La colaboradora de televisión estaba al límite, ya que no se le brindaba la oportunidad de expresarse. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez preguntó a Carmen si creía que Anita la quería realmente, y la tertuliana acabó poniéndola en duda por su reacción. Unas palabras que rompieron por completo a la catalana, que no pudo evitar abandonar la palapa en directo entre lágrimas. Montoya fue tras ella para demostrarle su apoyo: «Ya está, corazón. A mí me ha sorprendido, pero ya está. Aquí no se puede estar o dentro o fuera».

Visiblemente destrozada, Anita se sinceró con Montoya: «Yo si la quiero es por ti. Si para ti es una hermana, para mí también. Desde el primer día la he acogido, le he ayudado y he hecho de todo por ella». El de Utrera quiso añadir algo más: “Podría haberse acercado aquí, eso también me parece muy mal”, reconoció.

Pero ese no era el único motivo por el que la catalana rompió a llorar: «Tiro por ti y por eso me pongo así, porque no quiero que te vayas». Unas palabras que hicieron que el de Utrera se emocionase: «Ya lo sé, cariño. Estoy súper nervioso, he convivido con ella y no entiendo nada». Anita fue más allá: “Yo sé que no soy la que mejor habla, pero sí la que dice las cosas más claras y si no gustan, pues lo siento, soy así».

Tras darse un fuerte abrazo, la ex participante de la octava edición de La isla de las tentaciones siguió sincerándose con Montoya: «Te juro que no sé qué voy a hacer cuando te vayas. Me voy contigo». El sevillano no tardó en pararle los pies: «Estas actitudes que ha tenido Carmen hacia ti también me han dolido a mí. Yo la defiendo de lo indefendible, pero no entiendo lo de esta semana».

La catalana quiso hacer hincapié en algo más: «Siempre que pasa algo entre vosotros te digo que vayas a hablar con ella, y en esta situación de los dos siempre estoy en medio. Pero que me diga que no se siente querida… me molesta». Montoya volvió a pedirle tranquilidad: «Por favor, ya está. No te quiero ver así. Sé fuerte, cariño mío, no quiero verte llorar… Bastante hemos pasado ya».