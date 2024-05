Ángel Cristo Jr se enfrenta a Carlos Sobera en directo: «Arantxa del Sol me pegó y no tuvo consecuencias»

El pasado martes 21 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes: Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera. De esta manera, fuimos testigos de una de las galas más tensas de la edición. ¡Sin lugar a dudas! Y todo porque la organización del reality tomó la firme decisión de expulsar disciplinariamente a Ángel Cristo Jr.

El hijo de Bárbara Rey, tras una fortísima discusión con Aurah Ruiz, optó por desaparecer sin dejar rastro. El concursante de Supervivientes 2024 decidió sobrepasar el perímetro de seguridad y provocó que hasta el Ejército de Honduras se movilizarse para dar con su paradero. Al fin y al cabo, Ángel se había metido en «una zona muy peligrosa, con acantilados», como explicó Carlos Sobera.

En un momento dado, durante la gala, el presentador de Supervivientes: Tierra de Nadie tuvo la oportunidad de hablar en directo con el habitante de Playa Condena. Desde que le encontraron, la organización del reality optó por separarlo de sus compañeros hasta que tomasen una decisión respecto a su continuidad en el programa. «Habrá consecuencias, lógicamente», avanzó el presentador nada más comunicarse con el hijo de Bárbara Rey.

Fue entonces cuando el todavía concursante de Supervivientes 2024 comenzó a mostrarse realmente seguro de sus actos y de lo que había provocado: «Me dan igual las consecuencias». Lejos de que todo quede ahí, fue mucho más allá dejando a todos completamente sin palabras: «Habría que hablar también de cuando Arantxa del Sol me pegó».

Recordemos que esta agresión ya se hizo pública hace tan solo unos días, lo que provocó que la ex concursante de Supervivientes 2024 fuese vetada en el programa. Una información que los participantes que todavía están en Honduras desconocían. A pesar de todo, Ángel Cristo Jr continuaba en sus trece: «Como no se grabó, no existe. Consecuencias para unos sí y otros no».

Al ser consciente de hasta qué punto podía derivar este asunto, el presentador de Supervivientes: Tierra de Nadie quiso explicar la situación del programa respecto a la mujer de Finito de Córdoba tras hacerse público lo que ocurrió en la lancha: «Arantxa está fuera de Supervivientes», afirmó, con contundencia.

Lejos de dejarlo pasar, Ángel Cristo Jr seguía ofuscado en este asunto: «A Arantxa la echó el público», quejándose de que la organización de Supervivientes 2024 no había tomado ningún tipo de medida al respecto. «Tú decidiste no denunciar lo de Arantxa», recordó el presentador de Supervivientes: Tierra de nadie, pero el todavía concursante del reality dejó algo claro: «Eso no fue así».