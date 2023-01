El pasado martes 10 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. Por lo tanto, tuvimos la oportunidad de conocer a nuevos comensales que llegaban al restaurante más famoso de la televisión con ganas de conocer a su media naranja. Uno de los protagonistas de la noche fue, sin lugar a dudas, Andy.

Nada más entrar al local, el comensal reconoció lo siguiente: “Me gusta definirme como ‘guarromántico’ porque, que seas muy romántico o cariñoso n oquita que puedas ser sexualmente activo”. Carlos Sobera, por su parte, reconoció que se había quedado sorprendido por el look del joven.

“¿Hace tanto frío fuera que tienes que llevar gorro?”, preguntó el presentador de First Dates. En ese preciso instante, Andy quiso explicarse: “Estoy calvo y me falta el pelo para conservar la temperatura. Es que vivo en Irlanda porque estoy allí trabajando”. Respecto a su vida amorosa en este país, el comensal quiso sincerarse.

Nuevos solteros y solteras buscan el amor esta noche en #FirstDates10E a las 21:45 horas ❤

https://t.co/sRxHfi1jj9 — First Dates (@firstdates_tv) January 10, 2023

“Los chicos irlandeses son témpanos de hielo”, comenzó diciendo Andy. “Tengo problemas con ellos porque yo soy muy cariñoso y, si tengo interés romántico con alguien, me gusta estar en contacto. He salido con algún irlandés que era como un antibiótico: un mensaje cada ocho horas”, reconoció.

Su cita para esa noche fue Jesús, que no tardó en definirse como un chico muy alegre pero, a su vez, también muy vergonzoso. Además, aseguró que “soy una persona no binaria y me dan igual los géneros”. Una vez en la mesa, se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común. Una de ellas, que eran mitad fotógrafos y mitad actores.

Jesús aseguró que era actor musical mientras que Andy hacía drag como Andrea Magnolia. Éste, además, reconoció lo siguiente: “Soy más liberal y un apasionado de los viajes en soledad. Me gusta hacer turismo sexual y comerme todo lo que puedo”. En la decisión final, Andy quiso tener una segunda cita con Jesús para conocerle más pero el madrileño, en cambio, declinó la propuesta ya que consideraba que le había “faltado algo”.