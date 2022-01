El pasado martes 18 de enero, pudimos ver cómo ‘Sálvame’ no dudó un solo segundo en hablar sobre Boris Johnson. Recordemos que el político no solamente niega haber mentido en el Parlamento sino que, además, parece que sus fiestas en Downing Street durante la época más dura y complicada de la pandemia siguen dando de qué hablar. Una situación que han comentado diversos compañeros de este programa, entre los que se encuentran Anabel Pantoja.

“Nadie me avisó de que iba en contra de las normas”, aseguró el Primer Ministro de Reino Unido tras la polémica generada. Lo cierto es que, como suele ocurrir, ‘Sálvame’ ha querido tomarse con humor esta situación. Tanto es así que Antonio Montero, de un momento a otro, apareció disfrazado como Boris Johnson.

Los colaboradores no pudieron evitar reírse ante la nueva ocurrencia por parte del equipo de ‘Sálvame’. Todos menos Anabel Pantoja, que se mostraba un poco perdida en este asunto. “¿Quién es? Yo no sé quién es”, aseguró la sobrina de Isabel Pantoja. Al escuchar a su compañera, Antonio Montero quiso arrojar un poco de luz sobre la joven.

Antonio Montero se caracteriza de Boris Jhonson y aparece corriendo en plató #yoveosalvame https://t.co/pgAY4GdD0l — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 18, 2022

“Boris Johnson, el Primer Ministro británico, que es muy conservador”, aseguró. La andaluza no tardó en responder: “Pues no tengo ni idea”. Sus compañeros no podían dar crédito a que desconociera esta información de cultura general. Lejos de que todo quede ahí, la prima de Kiko Rivera quiso pedir perdón a los espectadores británicos de ‘Sálvame’.

Y lo hizo de una manera muy especial. ¡Hablando en inglés! “Sorry England because eh… I don’t know Johnson”, aseguró. El público se arrancó a aplaudir ante la ocurrencia de la sevillana. Lo cierto es que no es la primera vez que Anabel Pantoja demuestra que tiene bastante poco nivel de inglés aunque siempre se defiende como puede. Lo importante es que, aunque no sepa quién es Boris Johnson, ¡siempre logra sacarnos una sonrisa!