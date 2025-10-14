Anabel Pantoja emociona a Belén Esteban con un mensaje en su momento más complicado: «Se hará justicia»

El pasado lunes 13 de octubre, Belén Esteban y Toño Sanchís se han visto las caras en los juzgados tras darse por comenzado un nuevo proceso judicial en el que se han visto involucrados. La colaboradora de No somos nadie y el que fuese su representante han coincidido en la Audiencia Provincial de Madrid, donde se ha desarrollado la primera jornada del juicio en el que Toño Sanchís ha sido acusado de un presunto delito de apropiación indebida. Es más, cabe destacar que la Fiscalía solicita para él nada más y nada menos que una condena de tres años y medio de prisión, junto al pago de una fianza a la amiga de Anabel Pantoja que ascendería a casi 340.000 euros. Según la acusación, Toño Sanchís supuestamente habría retenido de forma irregular aproximadamente 400.000 euros que pertenecían a la colaboradora de televisión durante la etapa comprendida entre los años 2009 y 2015.

Como no podía ser de otra manera, fueron muchos los compañeros de prensa que se agolparon en las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid para ser testigos de las primeras reacciones de ambas partes. Como es de esperar, la colaboradora de televisión se mostró muy nerviosa por lo que estaba viviendo, por lo que optó por guardar silencio tras la recomendación de sus abogados. Estos le han pedido que no hable hasta que el juicio no se dé por finalizado. Durante este proceso y este complicado día, Belén ha estado acompañada en todo momento por su marido Miguel. Pero no es el único que ha estado a su lado, sino que ha recibido el apoyo de su círculo más cercano, sus compañeros de trabajo y sus grandes amigos, como es el caso de Anabel Pantoja.

Como era de esperar, la concursante de la actual edición del programa Bailando con las estrellas no quiso pasar la oportunidad de compartir una fotografía en la que aparece junto a Belén Esteban junto a un mensaje de lo más emotivo y contundente: «Se hará justicia, porque Dios está arriba», expresó.

No es la primera vez que Belén Esteban y Toño Sanchís se ven las caras en un juicio

Hace unos cuantos años, el representante y su ex representada tuvieron un juicio civil en el que la colaboradora de No somos nadie se llevó la victoria. De esta forma, y como era de esperar, tuvo la oportunidad de conceder diversas entrevistas hablando, largo y tendido, sobre lo ocurrido en ese proceso judicial.

Recordemos que, como consecuencia de esto, la casa de Sanchís salió a subasta y, finalmente, Belén pudo venderla en 2020. Una noticia que confirmó en Sálvame, espacio en el que, por aquel entonces, colaboraba: «He tenido muchísima suerte y estamos muy contentos. Se arregló todo, me lo arregló el marido de una amiga que se dedica a esto, la dejé preciosa, las cosas como son», desvelaba Belén en el programa que se emitía en Telecinco.