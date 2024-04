Ana Peleteiro se ha convertido, innegablemente, en una de las mejores deportistas de nuestro país. Desde que se adentró en el ámbito deportivo, la gallega no ha parado de su hitos a su carrera. De hecho, ningún español puede olvidar el momento el que fue galardonada con la medalla de bronce en la final de triple salto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Pero, el éxito de la joven no reside únicamente en su trabajo como atleta. En redes sociales Peleteiro se ha convertido en toda una celebridad, llegando a acumular casi 440.000 seguidores en plataformas como Instagram. Un éxito a nivel de las mejores influencers de nuestro país que, a nivel económico, le otorgan muy buenas cifras.

De hecho, se ha revelado que gana más dinero siendo una estrella en redes sociales, que como deportista olímpica. Recientemente, la gallega acudió como invitada al podcast Tómatelo con vino, presentado por las también influencers María Fernández-Rubíes y Rocío Isarri. Un encuentro donde Ana Peleteiro se sinceró como nunca y habló de sus ingresos.

«El año que no competí, viví de las redes», comienza explicando. Unas palabras con las que hizo referencia a los meses que tuvo que hacer un parón temporal en su carrera debido a su embarazo. «Gané el doble que cuando fui medallista olímpica. Gané mucho más porque también pude dedicar más a las redes», afirma.

Asimismo, quiso explicar que el sueldo que obtiene como influencer no varía mucho respecto al que tiene como deportista. Pero, este dato tiene un pequeño matiz, pues la gran cifra de dinero que obtiene como atleta es solamente si consigue una medalla olímpica.

«Depende mucho. Si saco medallas es 50-50 porque hay mucho trabajo en redes que me viene por ser deportista y también porque mi patrocinador es Adidas. Se nota mucho, pero depende de los resultados», declaró en la entrevista. «Las ayudas dan para vivir… Tranquilito. Los españoles nos quejamos por todo. Como España, en ningún lado», asegura. «A nivel deportivo las becas son muy favorables», agrega.

Pero, no todo es color de rosas. La atleta asegura que hay que trabajar muy duro y tener mucha suerte si se pretende que los patrocinadores apuesten por el deportista. «Si quieres ganar un extra, hay que trabajar la imagen. Hay que trabajar, pero también la imagen. Tú por ser ganador no vas a tener todo. La gente lo quiere todo, se queja. ¿Cuánto usas las redes sociales? ¿Cuánto hablas de tu vida? ¿Te paras a hablar con tus fans? Todo suma», explica.

«Es importante y necesario estar en redes, pero entiendo que haya gente a la que no le guste», añade. «Yo no quiero limitarme, y por eso estoy orientándome a otras cosas. Quiero ser algo más que la ‘Ana deportista’. No solo soy una cosa. Me gusta maquillarme, la moda… No me limito», destaca. «He conseguido llegar a otro público, y esto es trabajo», concluye.