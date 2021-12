Tras un año convulso y diferente, RTVE ha estado ultimando los detalles para disfrutar de estas festividades de la mano de la mejor compañía. Después de amenizar la nochebuena por todo lo alto, ha llegado el turno de la tan esperada Noche Vieja. Un evento único donde por segundo año consecutivo, Ana Obregón y Anne Igartiburu iban a ser las encargadas de dar las Campanadas del 2021.

Después de haber cosechado grandes cifras de audiencia el pasado año con las Campanadas del 2020, RTVE ha decidido repetir la fórmula y ha seleccionado a ambas presentadoras como las protagonistas que cerraran el año en la cadena. Sin embargo, un contratiempo de última hora ha impedido que Ana Obregón anunciase la llegada del año nuevo una vez más.

Tal y como ha informado el equipo de Televisión Española, la presentadora y actriz no podrá formar parte del evento de fin de año este 31 de diciembre debido a que ha dado positivo por coronavirus. Una terrible noticia que la propia Ana ha tratado en sus redes sociales. «Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado», ha comenzado escribiendo.

«Deciros que estoy bien , en casa, como si fuera un catarro superfuerte gracias a las vacunas. Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y sin embargo lo he cogido», ha continuado respecto a su estado de salud.

«Lo que más me entristece es no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de la redes, en los medios de comunicación y en la calle», añade. Unas palabras que han venido acompañadas de todo su deseo y apoyo a Anne Igartiburu, quien sí estará en la cita de este 31 de diciembre.

Eso sí, Igartiburu no estará sola, ya que, tomando el relevo de Ana Obregón, estará Jacob Petrus. De este modo y después de conducir juntos la ‘Gala Inocente, inocente 2021’, el presentador de ‘Aquí la tierra’ se pondrá por primera vez al frente de la retransmisión de las Campanadas, que serán las 17ª consecutivas para la comunicadora.