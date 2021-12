Ana Obregón iba a dar las Campanadas para RTVE desde la Puerta del Sol de Madrid junto a su compañera y amiga Anne Igartiburu. Hablamos en pasado porque ya no podrá hacerlo, tras haber dado positivo en coronavirus. Por lo tanto, la presentadora será sustituida por Jacob Petrus, encargado de conducir el programa ‘Aquí la tierra’.

Una noticia que ha pillado de sorpresa a más de uno, como era de esperar. Lo cierto es que Ana Obregón no ha dudado un solo segundo en utilizar su perfil de Instagram para confirmar que, en efecto, no podrá presentar las Campanadas de este año. A pesar de todo, ha querido dar a conocer cómo se encuentra en estos momentos.

“Estoy bien, en casa, como si fuera un catarro superfuerte gracias a las vacunas”, reconoció la bióloga a sus 800.000 seguidores en Instagram. Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: “Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y sin embargo lo he cogido”.

Tirando de sinceridad, Ana Obregón reconoce que “lo que más me entristece es no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de las redes, en los medios de comunicación y en la calle”.

Además, aprovechó la ocasión para hacer una recomendación a sus más fieles seguidores: “Os animo a que toméis las uvas en RTVE con mi adorada Anne Igartiburu y Jacob Petrus, porque mi corazón estará allí con vosotros”. Ana Obregón, en esta publicación, ha confirmado que el vestido que iba a lucir era de Rubén Hernández.

“Por sus manos de oro y porque me había hecho un vestido maravilloso que me guardo para el año que viene”, reconoció. No solamente lucirá esta prenda, sino también las joyas que tenía para la ocasión. Aunque tengamos que esperar un año para volver a verla en la Puerta del Sol, estamos seguros de que merecerá mucho la pena. Por lo pronto, deseamos a Ana una prontísima recuperación.