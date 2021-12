Anne Igartiburu y Ana Obregón eran las encargadas, por segundo año consecutivo, de dar las Campanadas en RTVE. El próximo 31 de diciembre iban a estar en la Puerta del Sol para despedir, juntas, este 2021. Las dos amigas tenían muchísimas ganas de que esto llegara, pero parece que el avance de los contagios del coronavirus ha impedido que esto suceda. Y es que Ana Obregón ha dado positivo en COVID-19.

Una noticia que ha hecho que los planes de RTVE cambien de manera absolutamente radical. La persona que sustituirá a la bióloga frente a las Campanadas será nada más y nada menos que Jacob Petrus, presentador de ‘Aquí la tierra’. Nada más darse a conocer la noticia, Ana Obregón quiso compartir un mensaje en su perfil de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

“Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado. Deciros que estoy bien, en casa, como si fuera un catarro súper fuerte gracias a las vacunas”, confesó la actriz.

Además, quiso añadir: “Lo que más me entristece es no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de las redes, en los medios de comunicación y en la calle”. Acto seguido, recibió un gran número de comentarios de apoyo ante este nuevo bache que tiene que afrontar.

Uno de los más emotivos lo escribió la que iba a ser su compañera en estas Campanadas. Estamos hablando, cómo no, de Anne Igartiburu. La presentadora vasca quiso escribir este mensaje a Ana Obregón: “Beso infinito, compañera, estárá presente en nuestro corazón y pensamiento. ¡Te queremos mucho!”. Es evidente que echaremos muchísimo de menos a Ana en la Puerta del Sol, pero también estamos convencidos de que Jacob Petrus hará un papel excepcional.